Hãng thời trang 'quốc dân' Canifa về nhất hạng mục Thương hiệu Đổi mới sáng tạo trong ngành Thời trang

Hiểu được tâm lý của giới trẻ hiện nay luôn muốn “thời trang” hơn, ăn mặc đẹp hơn, năm nay Better Choice Awards đã mở thêm một hạng mục mới để tôn vinh các Thương hiệu đổi mới sáng tạo trong ngành Thời trang.

Sau những màn rượt đuổi gay cấn, Thương hiệu thời trang Canifa đã trở thành thương hiệu chiến thắng, với số bình chọn lên tới 11.479 lượt. Các thương hiệu cũng đã được người dùng quan tâm và đạt thứ hạng cao có thể kể tới Thương hiệu thời trang IVY Moda với 9.406 lượt bình chọn, và giữ vị trí thứ 3 là Thương hiệu đồng phục Hải Anh.

Không chỉ đạt sự tín nhiệm từ người dùng, Thương hiệu thời trang Canifa cũng đã nhận được điểm đánh giá cao từ Hội đồng thẩm định Chung khảo, chứng tỏ không chỉ ‘lấy lòng’ được số đông người dùng mà Canifa còn đạt được những tiêu chí khắt khe của những chuyên gia về thời trang và may mặc, đem lại những điểm Đổi mới sáng tạo trong quy trình sản xuất, cách bán hàng bên cạnh những yếu tố như mẫu mã và giá.

Canifa thuộc Hoàng Dương Textile Group, ra đời năm 2001 và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam. Ban đầu, thương hiệu này nổi bật với dòng thời trang công sở nữ nhưng đã mở rộng sang các dòng sản phẩm cho nam, nữ và trẻ em, từ áo chống nắng, áo lông vũ đến các sản phẩm len cao cấp. Canifa áp dụng các công nghệ hiện đại trong thiết kế và bán hàng như in DYO (Design Your Own), video tư vấn C-live, và hệ thống E-Popup.

Thương hiệu chú trọng đến việc sử dụng các nguyên liệu an toàn, thân thiện với môi trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Họ cũng hợp tác với các nhà cung cấp nguyên liệu uy tín, giúp sản phẩm có độ bền cao và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, như chứng chỉ Oeko Tex và Woolmark cho chất liệu len. Sự sáng tạo và đổi mới không ngừng đã giúp Canifa duy trì vị thế của mình trong ngành thời trang, mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao và cá nhân hóa.

Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ, chất lượng và đổi mới, Canifa không chỉ phát triển sản phẩm mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, khẳng định vị trí vững chắc trong ngành công nghiệp thời trang tại Việt Nam.

Anh Đoàn Hồng Sơn (ngoài cùng bên phải) - Phó Tổng giám đốc Canifa, đại diện công ty lên nhận giải thưởng Smart Choice Awards 2024