Hàng taxi điện rẻ nhất Việt Nam bất ngờ tung nền tảng chia sẻ doanh thu: Giá cước siêu rẻ chỉ 8.000 đồng/km, trả tài xế tối đa 90%

Let's Go Taxi, hãng taxi điện mini rẻ nhất thị trường Việt đã chính thức công bố ra mắt nền tảng công nghệ Let's Go Platform - bước tiến chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu phủ sóng mạng lưới taxi điện giá rẻ tại Việt Nam.

Theo thông tin từ hãng, Let's Go Platform là nền tảng kinh doanh chia sẻ đầu tiên dành riêng cho xe điện giá siêu rẻ. Hệ sinh thái tích hợp bao gồm nền tảng đặt xe thông minh, đội ngũ xe taxi điện chuyên dụng và mô hình kinh doanh tối ưu giúp giảm chi phí vận hành.

Ngoài được đào tạo chuyên sâu, chủ xe còn được hưởng 90% doanh thu - mức chia sẻ cao nhất trên thị trường hiện nay. Đặc biệt giá cước của Let's Go Platform chỉ hơn 8.000 đồng/km, tiết kiệm hơn một nửa so với taxi truyền thống.

Let's Go Taxi cho biết, tất cả xe trong mạng lưới Let's Go đều là xe điện 100%, do đó, mức điện năng tiêu thụ chỉ 250-350 đồng/km, vượt trội hơn xe máy xăng. Ngoài ra, xe không phát thải khí CO2, góp phần giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn tại các đô thị lớn.

Thời gian đầu, hãng đặt mục tiêu hiện diện trực tiếp tại 15 tỉnh thành trước năm 2026, và gián tiếp có mặt tất cả tỉnh thành tại Việt Nam thông qua ứng dụng đặt xe Let's Go Taxi cùng hàng nghìn đối tác Let's Go Platform.

Ra mắt thị trường Việt vào tháng 5/2024, Let's Go Taxi đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng khi là hãng taxi đầu tiên đưa xe điện vào hoạt động dịch vụ vận tải. Sau 1 năm hoạt động, Let's Go Taxi ghi dấu ấn mạnh mẽ khi phục vụ tới 5 triệu lượt khách, tạo ra 15 triệu km di chuyển - tiết kiệm 30 tỷ đồng chi phí đi lại.

Hãng taxi điện này đang sử dụng khoảng gần 500 xe Wuling Mini EV và đã đặt hàng thêm 1.000 xe từ tháng 11/2024, bao gồm 600 xe Wuling Mini EV và 400 xe Wuling Bingo. Số xe trên sẽ được TMT Motors giao cho Let's Go Taxi trong thời gian này đến nửa cuối năm 2025.