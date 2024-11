Hãng ô tô điện Trung Quốc vừa "nổ" đơn hàng lớn nhất từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam

Công ty cổ phần TMT Motors, Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân vừa ký kết mua bán 1.000 xe ôtô Wuling Bingo và xe Mini EV với Công ty cổ phần Let's Go An Bình. Trong đó bao gồm 600 xe Mini EV và 400 xe Bingo. Đây là hợp đồng mua bán xe ô tô điện Wuling lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Toàn bộ 1.000 xe ô tô điện Wuling sẽ được Công ty cổ phần TMT Motors, Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân bàn giao cho Công ty cổ phần Let's Go An Bình trong năm 2025.

Số xe ô tô điện này sẽ được Công ty cổ phần Let's Go An Bình phân bổ về các tỉnh mà công ty đang triển khai dịch vụ taxi điện mini giá rẻ với thương hiệu Let's Go Taxi là Phú Yên, Bình Định. Sắp tới sẽ mở tại Gia Lai, Nha Trang (Khánh Hòa), Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, dịch vụ taxi điện mini giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam – Let's Go Taxi chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Với mức giá cước siêu rẻ, chỉ 8.000 đồng/km, dịch vụ taxi Let's Go Taxi sử dụng xe Wuling Mini EV có giá cước thấp nhất hiện nay, chỉ bằng khoảng một nửa so với giá cước taxi thông thường.

Let's Go Taxi đặt chỉ tiêu mỗi xe Wuling Mini EV có thể chở khách di chuyển quãng đường 200km/ngày. Thời gian sạc của xe điện Wuling Mini EV chính là thời gian ngủ, nghỉ ngơi của tài xế taxi. Khi xe được sạc vào ban đêm với khoảng thời gian từ 8-9 tiếng là đầy pin sẽ đủ điện để kinh doanh cho ngày hôm sau.

Wuling Mini EV chính là mẫu xe điện mini bán chạy nhất thế giới 4 năm liên tiếp, từ 2020 đến hết năm 2023, với doanh số bán ra hơn 1,2 triệu chiếc.

Tại thị trường Trung Quốc, trang tin Cleantechnica lấy dữ liệu từ nền tảng EV-Volumes cho biết, Wuling Mini EV và Wuling Bingo nằm trong top xe điện bán chạy nhất Trung Quốc.

Tính tổng từ tháng 1 đến tháng 8/2024, doanh số tổng của Wuling Mini EV đạt 125.514 chiếc xếp thứ 9, Wuling Bingo đạt 104.667 chiếc, đứng thứ 11 chỉ tính riêng tại thị trường Trung Quốc.

Mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam giữa năm ngoái với hai phiên bản pin chạy được 120 km và 170 km, giá lần lượt là 239 triệu, 279 triệu đồng.

Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như túi khí ghế lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống khởi hành ngang dốc, khung xe được trang bị thép cường độ cao 1500PA…

Mặc dù là dòng xe minicar chạy điện có doanh số bán ra tốt nhất thế giới, tuy nhiên sau hơn 1 năm ra mắt thị trường Việt Nam, Wuling Mini EV có doanh số khá thấp, bị bỏ xa về mặt doanh số so với mẫu xe được giới thiệu sau là VinFast VF 3.

TMT Motor là nhà phân phối chính các dòng xe mang thương hiệu Wuling của Trung Quốc gồm mẫu minicar Wuling Mini EV (tên cũ là Wuling Hongquang Mini EV) và Wuling Binggo tại thị trường Việt Nam. Tháng 1/2023, TMT Motors ký kết hợp tác chiến lược với liên doanh Mỹ - SGMW để độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng ô tô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam.

Về hoạt động kinh doanh của TMT Motor, doanh thu quý 3 của công ty đạt 356 tỷ đồng, giá vốn bán hàng tăng nhẹ, khiến nhà phân phối ô tô điện Wuling lỗ gộp gần 38 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, TMT ghi nhận lãi sau thuế âm khoảng 92,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, TMT ghi nhận doanh thu đạt 1.675 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ gần 192 tỷ đồng. Lý giải cho kết quả kinh doanh này, TMT Motors cho biết doanh nghiệp này đã tận dụng thời điểm "Tháng ngâu" trong quý 3 vừa qua để kích cầu giảm giá xe nhằm giải phóng hàng tồn kho đối với mảng xe thương mại.

"TMT Motors chấp nhận kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2024 để đảm bảo chuẩn bị tốt cho chu kỳ kinh doanh mới và hướng tới sự ổn định phát triển và tăng trưởng bền vững cho những năm tương lai, cụ thể là năm 2025 và các năm tiếp theo", văn bản giải trình cổ đông của công ty cho biết.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 2024 mới công bố, TMT đặt kế hoạch kinh doanh năm 2025 với sản lượng xe tiêu thụ là 7.898 xe, trong đó, xe điện là 2.144 chiếc. Doanh thu thuần là hơn 3.185 tỷ đồng, lợi nhuận san thuế là 174 tỷ đồng.