Hàng nghìn tấn hàng của Việt Nam liên tục đổ bộ Campuchia với giá đắt đỏ: xuất khẩu tăng hơn 300%, nước ta là ông trùm lớn thứ 2 thế giới

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 9/2025 đạt 81 nghìn tấn, trị giá 462 triệu USD; so với tháng 9/2024 tăng 58% về lượng và tăng 61% về trị giá.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,24 triệu tấn, trị giá 7 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 62,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn nhiều so với mức 5,62 tỷ USD của cả năm 2024. Giá bình quân xuất khẩu cà phê đạt 5.655 USD/tấn, tăng mạnh 45,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu cà phê sang các thị trường chủ lực như EU, Hoa Kỳ vẫn là động lực tăng trưởng chính trong 9 tháng qua. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang một số thị trường như Angeria, Mexico ... có mức tăng trưởng đột biến, mở ra thêm dư địa phát triển cho cà phê Việt Nam.

Đáng chú ý, Campuchia là một trong những thị trường tích cực mua cà phê của nước ta trong những tháng gần đây. Cụ thể, trong tháng 9, quốc gia này đã tăng mua tới 264% về lượng và 327% về kim ngạch. Lũy kế 9 tháng, Campuchia tăng mua 144% về lượng và 183% về kim ngạch. Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.081 USD/tấn, tăng mạnh hơn 16% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng khả quan nhờ giá cà phê thế giới tăng cao trong bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu biến động do ảnh hưởng thời tiết tại Brazil, Indonesia, ngành cà phê Việt Nam hưởng lợi nhờ sản lượng ổn định và sự dịch chuyển nhu cầu của các thị trường lớn.

Giới chuyên gia và doanh nghiệp đều nhận định mức thuế 50% áp lên cà phê Brazil là một cơ hội "vàng" cho Việt Nam và các nước không bị áp thuế tương tự như Colombia, Honduras, và Ethiopia. Chi phí tăng cao sẽ buộc các nhà nhập khẩu Mỹ phải chuyển hướng tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng rào cản về chi phí vận chuyển và thói quen tiêu dùng đã từng khiến Mỹ chủ yếu nhập khẩu cà phê Arabica từ Brazil. Tuy nhiên, mức thuế cao đang "buộc" họ phải tìm đến các nguồn cung Robusta của Việt Nam và Indonesia.

Tại châu Âu, quy định chống phá rừng (EUDR) lùi thời hạn áp dụng đến cuối năm 2026. Hiện Việt Nam là một trong số ít quốc gia xuất khẩu cà phê đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn mới, nhờ đó càng củng cố vị thế trên thị trường này.

Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta số 1 thế giới nên khi Việt Nam vào vụ từ tháng 10, các tổ chức quốc tế công bố nhiều nghiên cứu liên quan. Tình hình các vườn cà phê Tây Nguyên vẫn duy trì ổn định, gần như không có thiệt hại nghiêm trọng sau các cơn bão.

Bên cạnh đó, tỷ trọng sản phẩm cà phê chế biến ngày càng gia tăng cũng góp phần nâng giá trị xuất khẩu của ngành. Những tháng cuối năm 2025, nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh do bước vào mùa lễ hội và mùa Đông ở nhiều quốc gia. Đây là giai đoạn tiêu thụ cao điểm hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành cà phê Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu. Dự báo, giá cà phê thế giới tiếp tục giữ ở mức cao, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 sẽ đạt trên 1,6 triệu tấn, trị giá khoảng 9 tỷ USD.



