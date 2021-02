Hàng nghìn người dân bị CSGT 'chặn xe' để nhận lì xì

Ngày 17/2, thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý đã cắt cử lực lượng tham gia tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 14.

“Chúng tôi triển khai nhiệm vụ này thành 2 đợt, trước và sau Tết Nguyên đán. Tại các điểm chốt phòng chống dịch bệnh, ngoài việc điều tiết phương tiện tham gia giao thông, chúng tôi còn cấp phát miễn phí nước uống, thực phẩm… tới nhiều người dân từ các tỉnh phía Nam về quê đón Tết và ngược lại”, trung tá Lập nói.



Phát nước và khăn lạnh miễn phí cho người đi đường

Báo cáo mới đây của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông (về kết quả đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn giao thông-trật tự xã hội trong 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý), thể hiện, tại địa phương này không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào; qua đó cơ quan chức năng đã xử phạt 38 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ 38 phương tiện.

Người dân được phát khẩu trang và thay mũ bảo hiểm mới chất lượng đảm bảo hơn

Trước thực trạng người dân từ các tỉnh thành phía Nam (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…) về quê đón Tết gia tăng, Phòng CSGT đã bố trí 28 tổ công tác với 168 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các cơ quan, ban ngành để phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp.

Theo đó, người dân di chuyển bằng xe máy, ô tô khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh đều được CSGT cấp phát miễn phí nước uống, khăn lãnh, thực phẩm…

Lượng người từ các tỉnh phía Nam về quê đón Tết gia tăng

Cụ thể, CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã đã cấp phát hơn 12.000 chai nước suối, hơn 12.600 khăn lạnh, 650 kg khoai luộc, 6.100 ổ bánh mì ngọt; thu đổi 2.000 mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng cho người dân. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn Luật giao thông đường bộ cho 3560.000 lượt người.

Trước việc làm của cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, anh Trần Nguyên Ngọc (trú tại huyện Cư Jút) chia sẻ: “Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đội nắng phát từng chai nước, khẩu trang, đổi mũ bảo hiểm mới cho người dân… đó là những nghĩa cử cao đẹp”.

Người dân đi đường được phát đổi mũ bảo hiểm mới

Còn chị Trần Thị Chuyên kể, chị cùng chồng đi xe máy từ Đồng Nai về huyên Cư Kuin (Đắk Lắk) đón Tết. Di chuyển cả chuyến đường dài, khi đến địa phận xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp đã được lực lượng CSGT Đắk Nông cấp phát nước, bánh mì, khăn lạnh miễn phí.

“Trong khi thời tiết nắng nực, chúng tôi đang tìm nơi mua nước uống, thực phẩm. Lúc này, vợ chồng tôi gặp các anh CSGT "chặn xe" lại, rồi phát nước, bánh mì, khăn lạnh... . Món quà tuy nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn, làm chúng tôi nhớ và biết ơn các anh nhiều hơn”, chị Chuyên kể.