Hàng nghìn người chờ xuyên đêm, xếp hàng cả dãy phố trước cổng Nhà Hát Lớn - chuyện gì đây?

Thời gian qua, loạt concert hưởng ứng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 đã gây sốt khắp mặt âm nhạc lẫn truyền thông. Trước hiệu ứng lan toả mạnh mẽ đó, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Quốc gia đặc biệt với chủ đề 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Quy tụ dàn line-up “xịn sò”, trải dài nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSUT Thanh Lam, NSUT Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, SOOBIN, Đen, Thuỳ Chi… đêm nhạc dự kiến sẽ đón chào khoảng 30 nghìn khán giả đến SVĐ Mỹ Đình vào tối 1/9.

Với hình thức phát vé miễn phí, cuộc đua giành lấy cơ hội được đu concert quốc gia lần này càng trở nên khốc liệt hơn, Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có rất nhiều người hâm mộ đến từ tối ngày hôm trước (tức 28/8) để “xí chỗ” xếp hàng, nhận vé sớm hơn. Đến khoảng 6h30 ngày 2/9, hàng sa số người đã kéo dài khắp con phố Lê Thánh Tông và lan quanh khu vực Nhà Hát Lớn. Dù cơn mưa rào bất chợt trút xuống và trời nhanh chóng quang mây ngay sau đó, tinh thần của người dân dường như không hề bị lay chuyển chút nào.

Thời tiết đổ mưa rào nhưng khí thế săn vé vẫn cháy bừng bừng

Được biết, đúng 7h30, ban tổ chức bắt đầu phát vé. Mặc dù lượng khán giả đổ về rất đông, bầu không khí vẫn trật tự, ổn định, không xảy ra tình trạng chen lấn hay xô đẩy. Khác với những lần trước, ban tổ chức lần này đã tăng cường lực lượng an ninh, dựng rào chắn để kiểm soát tình hình đám đông, tránh để xảy ra cảnh hỗn loạn, chật kín người với người như vài ngày trước.

Người hâm mộ không chỉ háo hức mà bất ngờ với cách làm việc có hệ thống của ban tổ chức 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Thay vì “biển người” bao la, nay người dân đều ý thức để lấy vé 1 cách công bằng, làm netizen cũng có ấn tượng đẹp hơn về văn hoá đu concert hiện nay.

Mặc dù lượng khán giả đổ về rất đông, bầu không khí vẫn trật tự, ổn định, không xảy ra tình trạng chen lấn hay xô đẩy

Với số lượng fan ngày một đông, đợt mở bán vé này được đánh giá có thể sẽ kéo dài đến 10 -11h mới tẩu tán hết được. Nhiều người không giấu được sự mệt mỏi, uể oải khi phải vạ vật bên lề đường suốt nhiều giờ đồng hồ. Các khu vực xếp hàng, chờ đợi của khán giả lần này được rào chắn cẩn thận.

không ít người lộ rõ vẻ mệt mỏi khi phải xếp hàng dài xuyên đêm

Để nhận vé, khán giả từ 14 tuổi trở lên theo căn cước công dân bản gốc. Sau đó, khán giả, xếp hàng tại cửa Nhà hát Lớn theo line hướng dẫn của ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ đối chiếu thông tin để tránh trùng lặp, đảm bảo công bằng trong phát vé.

Sau khi ghi nhận thông tin, ban tổ chức phát tối đa 1 vé/người. Khán giả kiểm tra vé trước khi rời quầy. Ban tổ chức cũng lưu ý thêm: "Vé không được mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Ban tổ chức có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm quy định. Ban tổ chức không cấp lại nếu vé bị mất hoặc hư hỏng".



Các bạn trẻ hào hứnkhi có được tấm vé trong tay

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn , ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.