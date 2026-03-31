Hàng nghìn lính dù Mỹ đến Trung Đông, sẵn sàng cho mọi kịch bản ở Iran

Các quan chức, phát biểu với điều kiện giấu tên, không nói cụ thể số lính dù sẽ được triển khai đến đâu, nhưng động thái này đã được dự đoán trước.

Ngày 18/3, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ Mỹ đến Trung Đông, một động thái giúp mở rộng các lựa chọn quân sự, bao gồm cả việc triển khai lực lượng vào lãnh thổ Iran.

Các lính dù, đóng quân tại Fort Bragg (Bắc Carolina), sẽ bổ sung vào hàng ngàn thủy thủ, lính thủy đánh bộ và lính đặc nhiệm Mỹ được điều đến khu vực này. Cuối tuần qua, khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ đã đến Trung Đông.

Lựa chọn của Tổng thống Trump

Hiện Nhà Trắng chưa có quyết định nào về việc đưa quân vào Iran, nhưng nhóm lính dù sẽ giúp tăng cường năng lực cho các hoạt động tiềm tàng trong tương lai ở khu vực này, một trong những nguồn tin cho biết.

Các binh sĩ có thể được huy động cho nhiều mục đích trong cuộc chiến với Iran, bao gồm cả nỗ lực giành đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu 90% dầu mỏ của Iran.

Đầu tháng này, Reuters tiết lộ đã có những cuộc thảo luận trong chính quyền Tổng thống Trump về chiến dịch giành đảo Kharg. Một động thái như vậy sẽ rất rủi ro, vì Iran có thể vươn tới đảo bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Chính quyền Mỹ cũng được cho là đã thảo luận về việc huy động lực lượng mặt đất vào Iran để thu giữ uranium làm giàu cao, mặc dù lựa chọn đó có thể đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ tiến sâu hơn vào Iran trong thời gian dài hơn, cố gắng khai thác số vật liệu nằm sâu dưới lòng đất.

Các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền Tổng thống Trump còn bao gồm khả năng đưa quân đội Mỹ vào Iran để đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Mặc dù nhiệm vụ đó sẽ được thực hiện chủ yếu bằng lực lượng không quân và hải quân, nhưng Mỹ cũng có thể triển khai quân đội đến bờ biển Iran.

Bất kỳ phương án sử dụng quân đội trên bộ nào của Mỹ - ngay cả cho một nhiệm vụ hạn chế - cũng có thể gây ra những rủi ro chính trị đáng kể cho Tổng thống Trump, do sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với chiến dịch Iran rất thấp và những lời hứa trước bầu cử của chính ông Trump về việc tránh để Mỹ vướng vào các cuộc xung đột mới ở Trung Đông.