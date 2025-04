Hàng nghìn khán giả “cháy hết mình” cùng Quân A.P, B Ray, Captain Boy

Tối ngày 26/4, đêm nhạc The East Live Concert đã diễn ra tại Quảng trường Thống Nhất, TP. Hải Dương với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám: Quân A.P, B Ray, Minh Vương M4U, Captain Boy, cùng nhiều nghệ sĩ khách mời khác.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) của TP. Hải Dương, thu hút sự tham gia của hàng nghìn khán giả trong và ngoài tỉnh.

Hàng nghìn khán giả tham dự nhạc hội chào mừng 30/4

Quân A.P với loạt bản hit đậm chất cảm xúc như Bông hoa đẹp nhất, You Are My Crush khiến hàng ngàn khán giả đồng thanh hát theo, tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động. Minh Vương M4U cũng mang đến một không gian hoài niệm nhưng không kém phần sôi động, giúp khán giả nhiều thế hệ sống lại với thanh xuân qua loạt ca khúc đình đám.

B Ray “đốt cháy” sân khấu bằng phong cách rap cá tính và nguồn năng lượng bùng nổ, mang đến một làn sóng mới mẻ, cuốn hút giới trẻ. Captain Boy tạo nên điểm nhấn riêng với chất nhạc phóng khoáng, mới lạ, giao hòa giữa chất rap đỉnh và tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Quân A.P

B Ray

Minh Vương

và Captain Boy "bùng nổ" trên sân khấu đêm nhạc

Xuân Đức mang đến những ca khúc như Viết cho con, Viết về cha , thể hiện tình cảm gia đình và tình yêu sâu sắc. Anh gây ấn tượng bởi khả năng hát live nội lực và phong cách biểu diễn chân thành, chạm đến trái tim khán giả.

Với phong cách âm nhạc trẻ trung và hiện đại, Kuun Đức Nam đem đến một làn gió mới cho đêm concert. Anh nổi bật với những ca khúc mang hơi thở của thế hệ Gen Z, nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng.

Kuun Đức Nam

Xuân Đức

Cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ nổi bật, góp phần làm nên một đại nhạc hội rực rỡ, đa sắc, nơi mọi cảm xúc cùng thăng hoa.

Lấy chủ đề “Hướng về phía Đông”, The East Live Concert mang đến một hành trình cảm xúc lấy cảm hứng từ hoa hướng dương – loài hoa luôn hướng về mặt trời, biểu tượng cho sự sống mãnh liệt, trí tuệ, niềm tin và khát vọng không ngừng vươn lên. Ý tưởng độc đáo và đầy cảm hứng này là tâm huyết của tổng đạo diễn chương trình Trần Văn Dũng, một người con đất Hải Dương.

“Live Concert Hạ nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại TP. Hải Dương.

Chúng tôi mong muốn tạo một không gian giải trí lành mạnh, hấp dẫn cho khán giả – đặc biệt là giới trẻ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, con người và vùng đất Hải Dương một cách sáng tạo, hiện đại đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế", ông Trần Văn Dũng chia sẻ.