Hàng nghìn fan “bóp nghẹt” sự kiện hội tụ Ji Chang Wook và dàn sao hot tại TP.HCM, BTC thông báo huỷ phút chót vì an toàn

Tối nay 10/9, Ji Chang Wook có mặt tham dự một sự kiện tại TP.HCM theo lời mời của Diệp Lâm Anh. Sự kiện tối nay còn có nhiều nghệ sĩ trong showbiz như Chi Pu, Jack, K-ICM,...

Ngay từ sớm, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn người hâm mộ đã có mặt quây kín khu vực diễn ra sự kiện tạo thành khung cảnh hỗn loạn, nhốn nháo.

An ninh khu vực đã có mặt để dẹp loạn, tuy nhiên theo ghi nhận, không khí lúc này đang ở tình trạng mất kiểm soát. Một vài xe được cho là của Ji Chang Wook và các nghệ sĩ có mặt nhưng sau đó phải di chuyển vì nam tài tử xứ Hàn không thể xuống được.

Đến tối, BTC thông báo sự kiện bị huỷ vì lí do an toàn cho người dân và an ninh trật tự ở địa bàn. BTC thông báo Ji Chang Wook đang lên đường ra sân bay về thẳng Hàn Quốc.

Lượng fan vây kín đường khu vực diễn ra sự kiện.

An ninh khu vực có mặt để sắp xếp lại trật tự.

Xe qua lại khá khó khăn.

Lượng fan đông tới mức BTC thông báo sự kiện bị huỷ vì lí do an toàn cho người dân và an ninh trật tự ở địa bàn.

Tuy nhiên người hâm mộ vẫn không rời đi.

Ji Chang Wook mặc giản dị xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa cùng ngày.

Nam tài tử được bảo vệ hỗ trợ di chuyển ra ngoài.