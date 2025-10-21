Bức tường có hàng rào thép gai bao quanh một khu phức hợp tội phạm Phnom Penh, Campuchia, ngày 16/10/2025. (Ảnh: Yonhap)

Thông tin do một nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết hôm 20/10, trích dẫn dữ liệu của chính phủ nước này. Điều này cho thấy số lượng công dân Hàn Quốc được cho là đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia đang tăng lên.

Theo dữ liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc trình lên nghị sĩ Park Chan-dae thuộc Đảng Dân chủ, sự chênh lệch giữa số công dân Hàn Quốc sang Campuchia và số người trở về nước là 3.209 vào năm 2022, 2.662 vào năm 2023 và 3.248 trong năm 2024. Những con số này đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ so với mức 113 người vào năm 2021.

Một lượng lớn người Hàn Quốc chưa trở về nước đặt ra câu hỏi liệu số lượng công dân tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại Campuchia có thể cao hơn ước tính của chính phủ nước này là khoảng 1.000 người hay không.

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, 67.609 công dân Hàn Quốc đã đến Campuchia, trong khi 66.745 người đã trở về - chênh lệch 864 người. Có thể còn có thêm nhiều công dân chưa trở về Hàn Quốc nếu tính cả những người nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á này qua nước thứ ba.

Công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tối 17/10/2025. (Ảnh: AKP/TTXVN)

Dữ liệu từ Cơ quan Di trú Campuchia cho thấy 192.305 công dân Hàn Quốc đã nhập cảnh vào nước này vào năm 2024 - cao gấp gần 2 lần so với 100.820 người rời khỏi Hàn Quốc cùng năm theo dữ liệu của chính quyền Seoul.

Một công nhân tại một khu phức hợp tội phạm ở Campuchia nói với hãng thông tấn Yonhap rằng có ít nhất 2.000 đến 3.000 người Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại quốc gia này. Theo đó, không chỉ có những người rời đi bằng máy bay mà còn có những người nhập cảnh trái phép qua Trung Quốc.

Vào tháng 8, Hàn Quốc đã báo cáo trường hợp một sinh viên đại học nước này bị tra tấn đến chết tại Campuchia sau khi bị dụ dỗ bởi một vụ lừa đảo việc làm, gây ra sự lo ngại trong dư luận về các tội ác nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Nghị sĩ Park Chan-dae cho biết có thể còn nhiều công dân Hàn Quốc khác là nạn nhân của hoạt động tội phạm tại Campuchia, đồng thời kêu gọi kiểm tra dữ liệu về những người không trở về nước.

"Chính phủ cần phải kiểm tra lại những người không trở về bằng cách so sánh hồ sơ nhập cảnh và xuất cảnh cá nhân với hồ sơ lãnh sự và cảnh sát" - ông Park Chan-dae nói.

Hôm 18/10, 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì cáo buộc lừa đảo trực tuyến đã trở về nước trên một chuyến bay thuê riêng do cảnh sát kiểm soát.