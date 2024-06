Hàng nghìn binh sĩ NATO tham gia tập trận ở khu vực biển Baltic

Thụy Điển lần này đã được tham gia tập trận Baltops lần đầu tiên vào tháng 6 với tư cách là thành viên chính thức của NATO sau khi gia nhập liên minh quân sự hồi đầu năm nay.

Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận. Ảnh: AFP.

Đại diện lãnh đạo Liên minh quân sự cho biết, các hoạt động huấn luyện bao gồm rà phá mìn trên biển, phát hiện tàu ngầm, đổ bộ và ứng phó y tế trong các tình huống xảy ra thương vong hàng loạt. Các quan chức của Liên minh quân sự cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến của các lực lượng và thể hiện rõ cam kết của đồng minh đối với vấn đề an ninh chung.

Các cuộc tập trận của hải quân, không quân và lục quân đang được tổ chức trên biển Baltic, đảo chiến lược Gotland, Thụy Điển và Litva, Ba Lan và Đức. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 20/6, bao gồm khoảng 50 tàu hải quân, 45 máy bay và trực thăng.

Theo báo cáo, các đường ống dẫn khí lớn chạy qua biển Baltic từ Nga và Na Uy đến Đức, Ba Lan cũng như các quốc gia châu Âu khác, khiến nơi đây trở thành khu vực rất nhạy cảm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022 và gia tăng các hoạt động ở khu vực Biển Baltic.

Do đó, trước những thách thức của khu vực nói chung, vùng Baltic nói riêng, đòi hỏi quân đội NATO cần nâng cao khả năng đổ bộ, thực hiện các hoạt động một cách chính xác và hiệu quả nhằm ngăn chặn các nguy cơ về an ninh, an toàn cũng như đảm bảo sự ổn định của khu vực biển Baltic.