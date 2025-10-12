Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp

Không gian nhập tháp được trang hoàng bằng hoa trắng và nến sáng. Phía sau bảo tháp là chân dung Trưởng lão Hòa thượng cùng lời dạy để lại cho hậu học. Hình ảnh và bài kệ của Trưởng lão được trưng bày trang trọng tại lối lên chùa, dẫn dắt bước chân tăng ni, phật tử trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng.