Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp

Ngọc Giang thực hiện |

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử và người dân đã thành kính tiễn đưa Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập bảo tháp tại chùa Linh Phong Thiền Uyển.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp- Ảnh 1.

Ngày 12-10, hàng ngàn tăng ni, Phật tử và người dân đã tập trung về chùa Linh Phong Thiền Uyển (phường Vũng Tàu, TP HCM) để nghênh đón và tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trước giờ kim quan được cung thỉnh nhập bảo tháp.

CLIP: Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp- Ảnh 2.

Trước đó, tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP HCM) nơi Trưởng lão Hòa thượng viên tịch, lễ truy niệm được tổ chức trang nghiêm trong tiếng chuông mõ và lời kinh cầu siêu. Sau nghi thức, đoàn xe phụng tống kim quan đã di chuyển đến chùa Linh Phong Thiền Uyển, ngôi chùa do chính Trưởng lão Hòa thượng khai sơn từ năm 1988.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp- Ảnh 3.

Từ sáng sớm, dòng người từ khắp nơi đã đổ về chùa, tay chắp thành kính, mắt rưng rưng hướng về kim quan của bậc cao tăng khả kính. Dọc tuyến đường vào chùa, nhiều người dân đứng hai bên chắp tay niệm Phật, bày tỏ lòng tiếc thương và tri ân.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp- Ảnh 4.

Trong khuôn viên chùa, hàng ngàn tăng ni và Phật tử trang nghiêm xếp hàng dâng hương tưởng niệm. Không khí lắng đọng, thành kính bao trùm khắp không gian. Chư ni đứng hai hàng trên lối dẫn vào bảo tháp, tay nâng đóa sen trắng; ni chúng và các em nhỏ trong y vàng đồng quỳ dâng hoa, tiễn đưa vị Hòa thượng khả kính.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp- Ảnh 5.

Đến khoảng 10 giờ 50 phút, kim quan Trưởng lão Hòa thượng được phụng thỉnh và hạ đặt trang nghiêm trước khu vực bảo tháp. Dòng người lần lượt cúi đầu niệm Phật, bày tỏ lòng tôn kính trước khi kim quan được cung thỉnh vào nhập tháp theo nghi thức Phật giáo.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp- Ảnh 6.

Không gian nhập tháp được trang hoàng bằng hoa trắng và nến sáng. Phía sau bảo tháp là chân dung Trưởng lão Hòa thượng cùng lời dạy để lại cho hậu học. Hình ảnh và bài kệ của Trưởng lão được trưng bày trang trọng tại lối lên chùa, dẫn dắt bước chân tăng ni, phật tử trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp- Ảnh 7.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch lúc 4 giờ 30 phút ngày 8-10-2025 (nhằm ngày 17-8 năm Ất Tỵ), tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, trụ thế 94 năm.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp- Ảnh 8.

Ngài sinh năm 1932, xuất gia năm 11 tuổi, thọ Tỳ kheo giới năm 1951, được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2017) suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến khi viên tịch.

