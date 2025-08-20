Từ sáng sớm ngày 20/8, hàng ngàn khán giả đã xếp thành những hàng dài phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội để ... chờ vé (Ảnh: Việt Hùng)

Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/8/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Chương trình do Bộ VHTTD tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện Triển lãm Thành tựu đất nước chào mừng dịp Quốc khánh 2/9.

Theo thông báo từ Bộ VHTTDL, bắt đầu từ 9h sáng ngày 20/8, BTC concert Việt Nam trong tôi bắt đầu tổ chức phát vé miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vé được phát từ ngày 20 – 22/8, thời gian nhận vé từ 9h – 11h30 sáng, 13h – 16h30 chiều. Mỗi ngày, BTC sẽ phát hành 3000 vé.

Quang cảnh đông đúc phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Việt Hùng)

Nhóm bạn trẻ đã có mặt tại Nhà hát Lớn từ trong đêm để mong có cơ hội đầu tiên nhận được vé xem chương trình. (Ảnh: Việt Hùng)

Mặc dù đến 9h sáng ngày 20/8, BTC chương trình mới bắt đầu phát vé nhưng từ rất sớm hàng ngàn khán giả đã có mặt. Thậm chí có nhóm bạn trẻ đã đến trước Nhà hát Lớn từ trong đêm để mong có cơ hội đầu tiên nhận được vé xem chương trình.

Dự đoán hiệu ứng tiếp nối từ loạt concert bùng nổ trong thời gian ngắn vừa qua, BTC chương trình Việt Nam trong tôi cũng lưu ý một số thông tin cần thiết để khán giả nắm bắt, quá trình nhận vé diễn ra thuận lợi, đảm bảo an ninh, trật tự. BTC cũng đã bố trí gần 20 cán bộ hướng dẫn xếp hàng nhận vé, hướng dẫn khán giả di chuyển và xếp hàng theo quy định.

"Việt Nam trong tôi" nối dài sức nóng của "mùa concert" năm nay. (Ảnh: Việt Hùng)

Mỗi người được nhận tối đa 2 vé. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mang theo căn cước công dân bản gốc để nhận vé. Khán giả cũng được lưu ý khi đến nhận vé tại cửa Nhà hát Lớn Hà Nội phải xếp hàng theo hàng của BTC, xuất trình căn cước công dân để kiểm tra, tránh trùng thông tin. Sau khi nhận vé, khán giả kiểm tra kỹ vé trước khi rời quầy.

Từng hàng người kéo dài. (Ảnh: Việt Hùng)

Thời tiết nắng nóng, không gian chật chội khiến nhiều người mệt mỏi. (Ảnh: Việt Hùng)

BTC đặc biệt lưu ý: Vé không được mua bán, chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. BTC có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm quy định. Vé sẽ không được cấp lại trong trường hợp vé bị mất hoặc hư hỏng.

Lưu ý này được đưa ra khi các concert cũng được phát vé miễn phí như Tổ quốc trong tim, Tự hào là người Việt Nam đã xảy ra tình trạng rao bán vé trực tiếp và trên các trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của chương trình.

BTC cũng đã bố trí gần 20 cán bộ hướng dẫn xếp hàng nhận vé. (Ảnh: Việt Hùng)

Hướng dẫn khán giả di chuyển và xếp hàng theo quy định. (Ảnh: Việt Hùng)

Theo Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội Chu Anh Hùng, việc phát vé miễn phí sẽ giúp khán giả có cơ hội tiếp cận những chương trình nghệ thuật chất lượng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân cũng như thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Nằm trong chuỗi chương trình quy mô kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, BTC chương trình Việt Nam trong tôi mong muốn vé xem chương trình sẽ được đến với đông đảo khán giả, mang đến cơ hội được sống trong bầu không khí hào húng của những ca khúc ca ngợi đất nước, con người Việt Nam.

Những khán giả đầu tiên nhận vé chương trình (Ảnh: Việt Hùng)

Những tấm vé đầu tiên của concert "Việt Nam trong tôi" đã đến tay người xem. (Ảnh: Việt Hùng)

BTC nhấn mạnh việc phát vé miễn phí được kỳ vọng sẽ tạo nên một không khí gắn kết và sẻ chia; không còn khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, giữa nghệ sĩ và công chúng, tất cả cùng chung một nhịp đập cảm xúc.

Đã có vé rồi (!) (Ảnh: Việt Hùng)

Hào hứng với cặp vé "Việt Nam trong tôi" (Ảnh: Việt Hùng)

Concert Việt Nam trong tôi do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến, nhóm nhạc Chillies. Với chủ đề Việt Nam trong tôi, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng ngợi ca và bày tỏ tình yêu Tổ quốc.



