Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh: Xuất thân từ diễn viên múa, U70 là doanh nhân giàu có

Nhiều năm qua, danh xưng "Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh" được gắn với diễn viên Khâu Bội Ninh trong bộ phim kinh điển Tây Du Ký 1986 . Gần 40 năm kể từ ngày phim lên sóng, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Nổi tiếng chỉ với một vai diễn

Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trong gia đình quân nhân. Từ nhỏ, bà được định hướng theo nghệ thuật. Bà theo học múa tại Học viện Nghệ thuật Trung ương và sau khi tốt nghiệp, gia nhập Đoàn ca múa Chiến hữu thuộc Quân khu Bắc Kinh.

Năm 1983, khi làm thư ký trường quay cho dự án Hồng Lâu Mộng, Khâu Bội Ninh bất ngờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn huyền thoại Dương Khiết. Khi ấy, đạo diễn Dương đang tìm gương mặt phù hợp cho vai Hằng Nga trong Tây Du Ký . Bà muốn người có nét đẹp thanh tú, khí chất cổ điển, biết múa và Khâu Bội Ninh là sự lựa chọn hoàn hảo.

Vai diễn Hằng Nga của Khâu Bội Ninh trở thành biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ.

Bà đảm nhận vai Hằng Nga ở tuổi 28. Vai diễn chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng vẫn khiến khán giả say đắm. Trong nguyên tác, Hằng Nga là tiên nữ đẹp nhất thiên đình, sống cô đơn trên cung trăng với thỏ ngọc. Trong Tây Du Ký , vì say mê vẻ đẹp của nàng, Trư Bát Giới khi uống rượu đã mạo phạm và bị đày xuống hạ giới.

Vai diễn Hằng Nga của Khâu Bội Ninh chỉ có một câu thoại, vài cảnh quay ngắn ngủi, nhưng vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng cùng khí chất thoát tục của bà khiến nhân vật trở thành hình tượng kinh điển. Nhiều khán giả cho rằng chưa từng có “Hằng Nga” nào trên màn ảnh vượt qua được hình ảnh của bà.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng, Khâu Bội Ninh không chọn trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Hằng Nga là vai đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà. Nói về quyết định này, bà chỉ nhẹ nhàng: “Nghiệp diễn với tôi có duyên nhưng không phận”.

Bỏ showbiz trở thành doanh nhân

Lý giải về quyết định rời xa màn ảnh, Khâu Bội Ninh từng giải thích, bà cảm động trước tình cảm của người hâm mộ nhưng chưa bao giờ hối hận. Bà luôn mong muốn cuộc sống yên ả, không thích sự ồn ào và thị phi của làng giải trí.

Bà rẽ hướng sang kinh doanh, rồi lặng lẽ trở thành một trong những nữ doanh nhân thành công bậc nhất trong số các nghệ sĩ từng tham gia Tây Du Ký. Theo truyền thông Trung Quốc, Khâu Bội Ninh điều hành tập đoàn lớn với doanh thu hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm. Đến nay, tổng giá trị tài sản của bà được ước tính lên tới hàng trăm triệu NDT.

Nữ diễn viên bỏ nghệ thuật để chuyển hướng sang kinh doanh.

Giàu có và nổi tiếng, nhưng bà không phô trương, không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào trong suốt hàng chục năm. Bà cũng không giữ liên lạc với đoàn phim Tây Du Ký , và gần như "biến mất" khỏi truyền thông đại chúng.

Không chỉ là doanh nhân thành đạt, Khâu Bội Ninh còn được biết đến với tấm lòng nhân ái. Bà dành phần lớn lợi nhuận từ việc kinh doanh cho các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Giới truyền thông tiết lộ, bà tài trợ xây dựng hơn 100 trường tiểu học ở các vùng nông thôn nghèo Trung Quốc, giúp hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội đến lớp. Nhưng phải đến khi con số này được công khai, công chúng mới biết về những điều bà âm thầm làm suốt bao năm.

Bà chưa từng lên báo để kể công, chưa từng kêu gọi quyên góp hay quảng bá hình ảnh. Mọi đóng góp đều diễn ra trong lặng lẽ, đúng như cách bà lựa chọn sống thanh tao, kín đáo và đầy trách nhiệm.

Khâu Bội Ninh vẫn giữ nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi xế chiều.

Khâu Bội Ninh từng kết hôn trước khi tham gia Tây Du Ký, nhưng cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc vì được sắp đặt theo ý gia đình. Khi chung sống, các bất đồng quan điểm bắt đầu xuất hiện và họ quyết định ly hôn.

Sau này, bà tái hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, có một con trai và hiện định cư tại Hong Kong (Trung Quốc). Khâu Bội Ninh từng tâm sự, người chồng thứ 2 hết mực yêu thương, ủng hộ bà trong sự nghiệp. Cả hai cùng nhau thành lập công ty, tình cảm và sự nghiệp đều thăng hoa.

Ở tuổi 67, bà sống kín tiếng để bảo vệ chồng con, không chia sẻ hình ảnh gia đình với truyền thông, người hâm mộ.