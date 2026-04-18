Hạng mục đầu tiên của dự án 22.000 tỷ 'lên đời' sân bay Phú Quốc về đích

Sau 3 tháng thi công, khu vực sân đỗ 1C với 5 vị trí đỗ đã hoàn thành và sẵn sàng khai thác. So với các dự án tương tự, tiến độ tại Phú Quốc được rút ngắn tới 2/3.

Sân đỗ 1C sân bay Phú Quốc chính thức vận hành từ 16/4.

Để đạt được tốc độ này, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp liên tục, bất chấp áp lực chi phí vật liệu và logistics tăng cao do biến động toàn cầu.

Không chỉ sân đỗ 1C, nhiều hạng mục trọng điểm khác tại sân bay Phú Quốc đang tăng tốc từng ngày. Đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành 95% lớp bê tông nền, 31% lớp bê tông bề mặt.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/6, đường băng số 2 sẽ được nghiệm thu kỹ thuật, sau đó tiến hành bay hiệu chuẩn các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu và an toàn bay. Nếu đạt chuẩn, công trình sẽ đưa vào khai thác từ tháng 8/2026, giúp tăng gấp đôi công suất tiếp nhận chuyến bay của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Nhà ga hành khách T2 đã đạt 87% khối lượng phần thô và đang bước vào giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái.

Đáng chú ý, nhà ga VIP, phần kết cấu thô đã hoàn thành 100%, kết cấu thép mái đạt khoảng 70%.

Thi công đồng loạt các hạng mục trên đại công trường APEC.

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc có tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng , thời gian triển khai 18 tháng, để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Trên đại công trường Nam đảo Phú Quốc, hàng nghìn công nhân cùng hàng trăm thiết bị đang duy trì nhịp độ thi công xuyên đêm.