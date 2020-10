Hãng Moderna không kỳ vọng có vắc-xin ngừa Covid-19 trước cuộc bầu cử ở Mỹ

Người đứng đầu hãng Moderna hôm 30/9 cho biết, công ty không kỳ vọng nộp đơn lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp một vắc-xin Covid-19 tiềm năng, cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.



Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh, ông Stephane Bancel, Giám đốc điều hành Moderna nói rằng, ngày 25/11 là thời điểm công ty có đủ dữ liệu về mức độ an toàn, để có thể đưa vào tập hồ sơ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp mà Moderna sẽ gửi cho FDA. Đấy là với điều kiện dữ liệu an toàn là tốt, tức loại vắc-xin được coi là an toàn.