Hàng loạt trụ sở cơ quan dự án quản lý sân bay Long Thành chậm tiến độ

Mới đây, Bộ GTVT đã họp kiểm điểm tiến độ Dự án thành phần 1 – các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, thuộc dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Thông báo kết luận cuộc họp, Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, mục tiêu Chính phủ đặt ra là đưa vào khai thác sân bay Long Thành vào tháng 9/2025. Để đạt mục tiêu đó, các dự án thành phần phải hoàn thành đúng tiến độ để đảm bảo đồng bộ. Tuy nhiên, tới nay chỉ có trụ sở cơ quan cảng vụ được bố trí vốn và Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai theo đúng kế hoạch.

Các dự án thành phần còn lại, theo ông Tuấn, không có thay đổi do các bộ chủ quản và UBND tỉnh Đồng Nai chưa bố trí vốn trung hạn, gồm trụ sở: Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Kiểm dịch y tế.

Ông Tuấn đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư các công trình phối hợp với Cục Hàng không để nhận bàn giao mặt bằng triển khai các dự án; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, thủ tục đầu tư… hàng tháng báo cáo Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Phối cảnh sân bay Long Thành trong tương lai.

Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 109 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,6 tỷ USD), chia thành 4 dự án thành phần với các dự án công trình trụ sở, các công trình phục vụ quản lý bay, do Tổng Công ty Quản lý bay (VATM) làm chủ đầu tư.

Dự án cũng bao gồm các công trình thiết yếu trong cảng, gồm: Nhà ga hành khách, hạ tầng hàng không, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải; nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe; tuyến giao thông kết nối số 1 và 2… do Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) làm chủ đầu tư....