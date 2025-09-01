Hàng loạt "Trạm Khách A80 - Tự hào Việt Nam", điểm dừng chân đặc biệt cho người dân đi xem diễu binh ngày 2/9

Trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội trở thành điểm hội tụ của hàng triệu người dân từ khắp mọi miền đến với các sự kiện trọng đại, đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, việc di chuyển đến Thủ đô, tham gia sự kiện kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, cộng với điều kiện thời tiết phức tạp tại miền Bắc, có thể khiến người dân dễ mệt mỏi. Do đó, “Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam” đã được thiết lập, trải dọc trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành từ ngày 30/8 đến 2/9, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngoài ra, các trạm khách còn được trang trí theo những concept nghệ thuật độc đáo, kết hợp ý tưởng từ nhiều nghệ sĩ để biến mỗi trạm thành một tác phẩm nghệ thuật giữa lòng thành phố Hà Nội.

Trong không khí thiêng liêng của mùa thu lịch sử, “Trạm Khách A80” đã góp thêm sắc màu đặc biệt cho bức tranh Tết Độc lập.

Người dân Thủ đô hào hứng ghé "Trạm Khách A80", lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm đại lễ.

Đây không chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi, mà còn là nơi tiếp sức cho cộng đồng trên hành trình tham dự sự kiện lịch sử.

Tại đây, người dân sẽ được cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ, chỗ nghỉ chân và hỗ trợ y tế trong những trường hợp cần thiết.

Check-in photobooth - điểm nhấn sôi động tại "Trạm khách A80". Nhờ đó, "Trạm khách A80" không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, mà còn trở thành điểm check-in ý nghĩa, giúp người dân ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội lớn của dân tộc.

Người dân có thể nghỉ ngơi, thưởng thức đồ uống, nhận sự hỗ trợ y tế cơ bản, đồng thời check-in lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt bên những tác phẩm nghệ thuật và ấn phẩm tuyên truyền mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Danh sách địa điểm "Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam" - 2 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - 120 Lê Duẩn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 16 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 31 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 33 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 47 Hàng Dầu, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Quảng trường Cách mạng Tháng 8 - trước cổng Highlands Coffee - 56 - 58 - 60 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội - 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội - 2 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội - 30 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội - 46 Liễu Giai, Ngọc Hà, Hà Nội.



