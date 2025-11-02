Hàng loạt tổ hợp Sarma thế hệ mới sắp tham chiến

.t1 { text-align: justify; }

Tổ hợp Sarma 300 mm do Nhà máy Motovilikha phát triển và lắp trên khung gầm xe tải KamAZ-63501 8x8, đã chính thức được công bố vào đầu năm nay như một phần trong nỗ lực của Nga nhằm trang bị hỏa lực tầm xa cơ động và chính xác hơn.

Các tài liệu cho thấy vào năm 2024, Quân đội Nga đã ký hợp đồng mua 12 xe phóng và một số lượng tương đương xe vận tải - nạp đạn.

Mỗi bệ phóng Sarma có giá 155 triệu rúp (khoảng 1,9 triệu đô la), trong khi các xe vận tải - nạp đạn có giá 64 triệu rúp mỗi chiếc. Điều này khiến hệ thống mới có giá cao hơn một chút so với Tornado-S nặng hơn, vốn được mua sắm song song.

Nhà báo Oleksandr Yan của Militarnyi cho biết: "Để phản ứng với tác động của hệ thống HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga đã khởi động dự án riêng nhằm phát triển hệ thống tên lửa dẫn đường chính xác di động".

Sarma dựa trên các khái niệm thiết kế từ dự án "Kama" đã bị gác lại trước đó. Cấu hình cuối cùng bao gồm một bệ phóng 6 ống và trọng lượng chiến đấu được giảm bớt, nhẹ hơn gần 10 tấn so với Tornado-S (33 tấn).

Bệ phóng nhỏ gọn hơn, kết hợp với cabin được bọc thép toàn bộ và hệ thống điều khiển hỏa lực tự động hiện đại, sẽ mang lại khả năng sống sót cũng như cơ động cao hơn trong môi trường chiến đấu phức tạp.

Chương trình Sarma phản ánh động thái rộng hơn của Nga nhằm điều chỉnh lực lượng pháo binh cho các cuộc giao tranh chính xác cao, trong bối cảnh các mối đe dọa phản pháo gia tăng. Cấu hình mới nhấn mạnh vào việc giảm trọng lượng, tính linh hoạt chiến thuật và tích hợp với hệ thống dẫn đường hỏa lực kỹ thuật số.

Sarma MLRS là cấu hình nhỏ gọn và linh hoạt hơn so với Tornado-S.

Truyền thông Nga bắt đầu đề cập đến hệ thống pháo 300 mm độ chính xác cao mới từ năm 2023. Nguyên mẫu đầy đủ được công bố hai năm sau đó tại cơ sở sản xuất của Motovilikha, đánh dấu lần đầu tiên nền tảng này xuất hiện trước công chúng.

Các quan chức tuyên bố hệ thống mới sẽ mang đến khả năng bắn nhanh và nhỏ gọn hơn mà không ảnh hưởng đến tầm bắn hay độ chính xác.

Mặc dù mốc thời gian sản xuất đầy đủ chưa được xác nhận công khai, nhưng đơn đặt hàng cho thấy hệ thống này có thể được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

Việc mua hai tiểu đoàn cho thấy ý định của Quân đội Nga là thử nghiệm Sarma trong điều kiện chiến đấu, có khả năng là ở Ukraine, nơi pháo binh Nga đóng vai trò trung tâm trong việc nhắm mục tiêu và chế áp tầm xa.