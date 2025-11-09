Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy việc thực hiện thành công một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga trên khu vực bán đảo Crimea hiện do Moskva kiểm soát.
Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy
Một đợt tấn công lớn vào bán đảo Crimea vừa được lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến hành.
