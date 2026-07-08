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Hàng loạt tổ công an ập vào khám xét nhiều địa điểm, bắt Phạm Ngọc Từ SN 1990 liên quan số tiền 195 tỷ đồng

Chi Chi
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Từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, Từ đã tổ chức đường dây phạm pháp với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web Bóng88 hoạt động với quy mô lớn, liên quan nhiều địa phương nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6/2026, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét tại các địa điểm thuộc các xã Sơn Hòa, Suối Trai, Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) và xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện, vật chứng liên quan; đồng thời đưa 08 đối tượng về làm việc và triệu tập thêm 04 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hàng loạt tổ công an ập vào khám xét nhiều địa điểm, bắt Phạm Ngọc Từ SN 1990 liên quan số tiền 195 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình nhiều cấp, nhiều "đại lý". Sau khi được cấp tài khoản cá độ từ tuyến trên, các đối tượng tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới để giao cho người khác tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

Hàng loạt tổ công an ập vào khám xét nhiều địa điểm, bắt Phạm Ngọc Từ SN 1990 liên quan số tiền 195 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ảnh: Điều tra viên đấu tranh với các đối tượng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đồng thời, khởi tố 12 bị can, trong đó 02 bị can về tội Tổ chức đánh bạc gồm Phạm Ngọc Từ (sinh năm 1990, trú thôn Hòa Đa, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) và Hồ Công Vũ (sinh năm 1990, trú thôn Tân An, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

10 bị can bị khởi tố về tội Đánh bạc gồm: Hoàng Ngọc Anh Hoang (sinh năm 1986), Nguyễn Công Hưng (sinh năm 1972), Hà Quốc Oanh (sinh năm 1986), Hồ Thế Anh (sinh năm 1992), Lê Văn Bình (sinh năm 1984), Nguyễn Hữu Vũ (sinh năm 1977), Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1987), Võ Văn Bình (sinh năm 1994), Huỳnh Văn Giang (sinh năm 1987) và Ngô Thế Dũ (sinh năm 2004).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Từ; ra Lệnh tạm giam đối với Võ Văn Bình, Nguyễn Hữu Vũ và Hồ Công Vũ; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

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