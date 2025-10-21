Hàng loạt sedan hạng B giảm giá hàng chục triệu đồng tại Việt Nam: Có mẫu chưa đến 350 triệu đồng, rẻ hơn cả Morning

Tháng 10 ghi nhận đợt điều chỉnh giá mạnh của nhiều mẫu ô tô trên thị trường, trải rộng từ xe đô thị cỡ nhỏ đến các dòng MPV, sedan hạng trung và hạng sang. Đáng chú ý, phân khúc sedan hạng B - vốn được ưa chuộng nhờ mức giá dễ tiếp cận và mẫu mã đa dạng - cũng tham gia vào làn sóng giảm giá này.

Đây được xem là động thái tất yếu trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, đặc biệt dưới sức ép của xu hướng xe điện cũng như nhóm SUV/crossover cỡ nhỏ cũng có động thái làm mềm giá.

Toyota Vios

Trong tháng 10, Toyota Vios được giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, quy đổi ra tiền mặt từ 46 - 54 triệu đồng.

Đề cao tính thực dụng, Toyota Vios vẫn có cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường (trên bản cao). Ảnh: Đại lý

Toyota Vios đang phân phối ở Việt Nam có 3 phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G với giá niêm yết lần lượt là 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng. Như vậy, giá thực tế của mẫu xe này chỉ còn 412 triệu, 438 triệu và 491 triệu đồng. Giá này thậm chí có thể cạnh tranh với xe hạng A như Kia Morning mới (niêm yết 439 - 469 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (360 - 455 triệu đồng).

Honda City

Đối thủ hàng đầu của Vios là Honda City cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10. Chính sách này đã được duy trì vài tháng nay, giúp giá thực tế giảm 50 - 57 triệu đồng so với niêm yết. Hiện tại, Honda City 3 phiên bản G, L và RS có giá ở đại lý chỉ còn 449 triệu, 485 triệu và 510 triệu đồng. Dù chưa mềm bằng Vios nhưng giá này cũng đủ để giúp City cạnh tranh với cả xe cỡ A.

Honda City có khoang cabin rộng rãi, đặc biệt hàng ghế sau thoải mái, điều hòa tự động, đề nổ từ xa cùng gói an toàn chủ động Honda Sensing. Ảnh: Đại lý

Hyundai Accent

Cũng là một mẫu xe bán chạy nhập cuộc đua giảm giá, các phiên bản Hyundai Accent đang được giảm cao nhất tới 50 triệu đồng.

Hyundai Accent sở hữu đèn trước/sau dạng LED, la-zăng 16inch, màn hình giải trí trung tâm 8 inch, điều hòa tự động, sạc không dây, khởi động động cơ từ xa, máy lọc không khí, làm mát hàng ghế trước và ADAS. Ảnh: Đại lý

Mức giảm cụ thể còn tùy vào từng phiên bản và chính sách của đại lý, bởi đây là giá trị khuyến mại tối đa mà người tiêu dùng được hưởng. Chẳng hạn, có đại lý ở khu vực phía Bắc áp dụng mức giảm trực tiếp 25 triệu đồng kèm ưu đãi khác cho Hyundai Accent, trong khi một nơi khác ở Hà Nội đưa ra mức giảm trực tiếp 40 triệu đồng.

Ở những đại lý có mức giảm tốt nhất, Hyundai Accent chỉ còn có giá 389 - 519 triệu đồng, thậm chí có thể cạnh tranh với bản tiêu chuẩn của "đàn em" Grand i10 (bản sedan đang có niêm yết từ 380 triệu đồng).

Nissan Almera

Nissan Almera đang được giảm giá tiền mặt từ 10 - 50 triệu đồng tùy phiên bản và đại lý. Giảm nhiều nhất là Nissan Almera V với mức giảm phổ biến 50 triệu đồng, từ giá niêm yết 529 triệu xuống còn 479 triệu, cạnh tranh với cả bản EL có niêm yết 489 triệu, được giảm 10 triệu còn 479 triệu đồng. Thậm chí, một đại lý ở Hà Nội tiết lộ bản V ở đây còn nhận được ưu đãi đủ để đưa giá xe xuống dưới 470 triệu đồng.

Nissan Almera có sạc không dây, màn hình 7 inch sau vô lăng, màn hình 8 inch cảm ứng trung tâm, đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động, ADAS. Động cơ xe vẫn là máy 1.0L tăng áp, công suất 100 PS và mô-men xoắn 152 Nm, kết hợp số CVT cho cả 3 phiên bản. Ảnh: Đại lý

Skoda Slavia

Dù là tân binh, Skoda Slavia vẫn nhanh chóng nhập cuộc chơi khi cũng nhận được mức ưu đãi 100% trước bạ như nhiều đối thủ khác. Trong tháng 10, từ giá niêm yết 468 - 568 triệu đồng, giá bán thực tế của mẫu xe này chỉ còn từ 421 - 511 triệu đồng.

Skoda Slavia trang bị động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 115PS và mô-men xoắn 178Nm, hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Active sử dụng số sàn 6 cấp, còn 2 phiên bản còn lại sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Ảnh: Đại lý

Kia Soluto

Giá niêm yết của Kia Soluto thực tế đã có thể cạnh tranh với các đàn em cỡ A dáng sedan. Soluto MT chỉ có niêm yết 386 triệu đồng, chỉ cao hơn 6 triệu so với niêm yết của Hyundai Grand i10 sedan bản "base" (380 triệu đồng).

Dù giá bán mềm ngay cả khi chưa có ưu đãi, Kia Soluto vẫn không phải là mẫu xe bán chạy, thậm chí từng có thời điểm nằm trong top 10 bán ít nhất thị trường. Tháng 9 vừa qua, xe cũng chỉ tiêu thụ được 18 chiếc, lũy kế 9 tháng chỉ 215 xe, không bằng số lẻ của những mẫu bán chạy nhất như Toyota Vios với 8.496 xe. Ảnh: Đại lý

Nay, khi được giảm giá, Kia Soluto càng rẻ hơn hẳn, thậm chí mềm hơn bản tiêu chuẩn Kia Morning mẫu cũ (349 triệu). Cụ thể, Soluto MT được giảm tới 47 triệu đồng, chỉ còn 339 triệu đồng. Bản MT Deluxe giá niêm yết 397 triệu nay còn 369 triệu đồng. Trong khi đó, bản AT Deluxe từ 422 triệu xuống chỉ còn 405 triệu đồng.

Mazda2

Xét về giá trị tuyệt đối, Mazda2 có mức giảm giá không nhiều như đối thủ. Từ niêm yết bản tiêu chuẩn là 418 triệu, nay giá Mazda2 xuống còn 403 triệu, tức chỉ giảm 15 triệu đồng. Dù vậy, do vốn có niêm yết khá mềm, việc giảm nhẹ cũng đủ để đưa Mazda2 cạnh tranh tốt hơn với cả những mẫu xe hạng A.

Mazda2 sở hữu màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống Mazda Connect, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, gương chống chói tự động, màn hình hiển thị HUD và gói an toàn chủ động thông minh i-Activsense trên bản Premium. Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Attrage

Cũng nằm trong diện ưu đãi khuyến mại, song không phải phiên bản nào của Mitsubishi Attrage cũng được giảm giá.

Attrage có hệ thống đèn chiếu sáng LED projector, đèn hậu LED, bộ vành 15 inch dạng phay 2 tông màu, ghế bọc da, màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay, điều hòa tự động, đề nổ bằng nút bấm, ga tự động… Động cơ 1.2L đạt chuẩn Euro 5 và hộp số CVT trên 2 bản cao nhất. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, Attrage MT được ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ, tức khoảng 38 triệu đồng, tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium thì được ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (24,5 triệu đồng), kèm phiếu nhiên liệu (trị giá 20 triệu) và ăngten vây cá (trị giá 1,5 triệu). Còn bản CVT vẫn giữ nguyên.