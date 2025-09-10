Hàng loạt sao Việt chia buồn với diễn viên Cao Minh Đạt

Diễn viên Cao Minh Đạt thông báo trên trang cá nhân về tin buồn của gia đình. Anh viết: “Tiễn biệt ba yêu quý”. Cùng với dòng thông báo này, Cao Minh Đạt đính kèm cáo phó về đám tang của cha.

Theo đó, cha của diễn viên Cao Minh Đạt từ trần vào 18 giờ ngày 6/9, hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình. Lễ động quan vừa diễn ra sáng nay, ngày 10/9 và được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Cách đây ít giờ, Cao Minh Đạt đăng lời cảm ơn tới bạn bè thân hữu gần xa sau khi lo đám tang cho cha. Anh viết: “Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể ông bà, cô chú, cậu mợ, anh em dòng họ, hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp gần xa đã dành thời gian chia buồn cùng gia đình chúng tôi, giúp cho tang lễ được chu toàn nhất. Trong tang gia bối rối không thể tránh khỏi những điều thiếu sót, mong được mọi người thông cảm và lượng thứ”.

Vợ chồng diễn viên Cao Minh Đạt thắp nhang cho cha vào ngày cuối.

Đạo diễn Quốc Thuận tới chia buồn cùng anh.

Trước mất mát này của Cao Minh Đạt và gia đình, hàng loạt sao Việt gửi lời chia buồn với anh. Theo đó có NSND Việt Anh, NSND Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Phương Dung, Quốc Thuận, Trọng Hiếu, Hồ Bích Trâm, Minh Luân, Thanh Đoàn…

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, là gương mặt kỳ cựu của làng giải trí phía Nam. Anh từng được mệnh danh là "nam thần màn ảnh" của thập niên 2000 vì sở hữu vẻ ngoài nam tính, lãng tử.

Nam diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim đình đám như: Những đứa con thành phố, Blouse trắng, Lục Vân Tiên, Mùi ngò gai, Vòng xoáy tình yêu, Tiếng sét trong mưa...

Ngoài 40 tuổi, Cao Minh Đạt mới kết hôn. Sau gần 10 năm hôn nhân, hồi tháng 5 vừa qua, nam diễn viên vui mừng báo tin, bà xã đang mang thai con đầu lòng. Hiện cặp đôi đang có cuộc sống bình yên hạnh phúc.