Hàng loạt sai phạm của Công ty Bảo Tín Minh Châu

Chiều 6/4, Công an TP. Hà Nội công bố thông tin vụ án Vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên công ty. Cơ quan điều tra xác định, ông Châu và Tú đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống phần mềm kế toán.

Từ cuối năm 2024 đến nay ông Châu đã chỉ đạo Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu phần mềm. Qua trích xuất giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vi phạm trên nhiều lĩnh vực, từ kế toán, thuế đến phòng, chống rửa tiền và minh bạch thông tin với người tiêu dùng

Theo kết luận thanh tra công bố vào tháng 5/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; vi phạm về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Cụ thể, công ty đã hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa không đúng quy định, dẫn đến làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Đây là hành vi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong hoạt động kinh doanh vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm quy định về chế độ báo cáo. Doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ việc báo cáo tình hình mua, bán vàng theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đặc biệt, cơ quan thanh tra cũng phát hiện có tình trạng doanh nghiệp bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết, vi phạm nguyên tắc công khai, minh bạch trong giao dịch với khách hàng.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhiều thiếu sót cũng được chỉ ra. Công ty không công bố trên website thông tin liên quan đến vận chuyển, giao nhận hàng hóa; không xây dựng và công khai quy trình tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, doanh nghiệp chưa ban hành chính sách bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân người tiêu dùng - một yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến.

Cơ quan thanh tra còn ghi nhận dấu hiệu doanh nghiệp đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, nhằm thu hút khách hàng của đơn vị khác. Hành vi này có liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, làm méo mó môi trường kinh doanh trên thị trường vàng vốn đang có nhiều biến động.

Một trong những vi phạm nghiêm trọng hơn nằm ở việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền. Theo kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu đã ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền sai thẩm quyền, nội dung không đầy đủ theo quy định pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp không thực hiện việc lưu trữ thông tin khách hàng và các giao dịch thuộc diện phải báo cáo. Đây là những lỗ hổng lớn trong kiểm soát dòng tiền, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Từ những vi phạm được phát hiện, cơ quan thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp hơn 2,6 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và chế độ báo cáo mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, một số hành vi sai phạm tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt việc chuyển vụ việc sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Động thái này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các sai phạm, đồng thời thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vàng - lĩnh vực nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và tâm lý người dân.