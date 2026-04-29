Hàng loạt quốc gia láng giềng Việt Nam bất ngờ đón tin vui từ nguồn cung Trung Quốc

Hữu Bách |

Sau giai đoạn gần như đóng băng hoạt động xuất khẩu nhiên liệu vì căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Trung Quốc đang cho phép các doanh nghiệp năng lượng quốc doanh tăng lượng xăng dầu bán ra nước ngoài trong tháng 5.

Theo Reuters, Bắc Kinh đã phê duyệt kế hoạch xuất khẩu khoảng 500.000 tấn nhiên liệu trong tháng 5, tăng đáng kể so với mức ước tính 320.000 tấn trong tháng 4. Tuy nhiên, nếu so với quy mô xuất khẩu thông thường của Trung Quốc, lượng nhiên liệu được cấp phép lần này vẫn còn khá khiêm tốn.

Số liệu từ Kpler cho thấy trong năm ngoái, Trung Quốc xuất khẩu trung bình khoảng 1,6 triệu tấn nhiên liệu mỗi tháng. Điều đó có nghĩa mức phân bổ cho tháng 5 hiện mới chỉ bằng khoảng 1/3 so với thông lệ, phản ánh việc Bắc Kinh vẫn duy trì sự thận trọng trong chính sách năng lượng giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Nguồn tin thân cận cho biết các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc, trong đó có SinopecCNPC đã nộp hồ sơ xin cấp hạn ngạch xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực như diesel và xăng. Đây đều là những loại nhiên liệu đang có nhu cầu cao trên thị trường khu vực, nhất là khi nguồn cung quốc tế bị gián đoạn bởi bất ổn địa chính trị.

Trước đó vào đầu tháng 3, Trung Quốc bất ngờ yêu cầu các công ty năng lượng tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu mới, đồng thời tìm cách hủy hoặc trì hoãn những lô hàng đã được lên kế hoạch. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự leo thang tại Trung Đông khiến hoạt động vận chuyển qua một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới bị tê liệt nghiêm trọng, làm thị trường dầu và nhiên liệu toàn cầu rơi vào trạng thái căng thẳng.

Không chỉ kiểm soát sản lượng xuất khẩu, lần này Bắc Kinh còn được cho là chủ động chỉ định điểm đến cho các lô nhiên liệu, với danh sách các nước nhận hàng gồm Campuchia, Lào, Australia, Bangladesh, Maldives và Myanmar.

Giới phân tích nhận định việc Trung Quốc mở van xuất khẩu trở lại có thể giúp giảm bớt áp lực thiếu hụt diesel và nhiên liệu hàng không, hai mặt hàng đang khan hiếm tại nhiều thị trường do đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, lượng bổ sung từ Trung Quốc hiện chưa đủ lớn để đảo chiều hoàn toàn xu hướng căng thẳng nguồn cung.

Cảnh báo về triển vọng kinh tế toàn cầu, ông Frederic Lasserre, Giám đốc nghiên cứu của tập đoàn giao dịch năng lượng Gunvor, cho rằng nếu trong vòng 3 tháng tới thị trường nhiên liệu không được khơi thông đáng kể, thế giới có thể đối mặt với một cú sốc tăng trưởng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, động thái nới xuất khẩu của Trung Quốc dù chưa lớn nhưng đang được thị trường theo dõi sát, bởi nó có thể là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh bắt đầu đóng vai trò lớn hơn trong việc ổn định cán cân nhiên liệu khu vực, giữa lúc nhiều tuyến cung ứng truyền thống vẫn chưa thể trở lại bình thường.

