Hàng loạt phụ huynh TP.HCM xôn xao về khoản tiền gần 700.000 đồng được "trả lại": Thực hư ra sao?

Ngày 14/11, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn.

Theo nghị quyết, những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác sẽ được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng BHYT. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người.

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên bậc THCS, THPT tại cả trường công lập và ngoài công lập, nghị quyết quy định hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh.

Khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí BHYT. Có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Trên nhiều diễn đàn, phụ huynh hồ hởi chia sẻ, nhưng cũng có hàng loạt thắc mắc: “Nếu tôi đã đóng BHYT đầu năm cho con thì có được hoàn tiền không?”, “Tiền sẽ trả qua trường hay qua BHXH?”. Bên cạnh đó cũng có thắc mắc chính sách hỗ trợ 100% mức BHYT này áp dụng cho toàn bộ học sinh hay chỉ dành cho học sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM?

Trả lời vấn đề này, BHXH TP.HCM cho biết: theo nghị quyết vừa được thông qua, khi thẻ BHYT hiện tại của học sinh hết giá trị, ngân sách TP sẽ chi trả để cấp thẻ mới. BHXH TPHCM chưa nhận bất kỳ khoản tiền hay danh sách nào từ các trường liên quan đến BHYT học sinh năm 2026.

Vì vậy, việc hoàn trả hay xử lý khoản thu trước đó của nhà trường (nếu có) thì đề nghị phụ huynh liên hệ nhà trường để được giải quyết. Thẻ BHYT của học sinh hiện tại có giá trị đến hết năm 2025. Từ ngày 1-1-2026, khi các trường lập danh sách tham gia BHYT cho học sinh, ngân sách trung ương và TP sẽ chi trả 100% mức đóng theo nghị quyết.

Theo BHXH TP.HCM, nghị quyết quy định tất cả học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM đều được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Trước đó, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó từ 1/7/2025, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu 50%.

Mức đóng bảo hiểm y tế cho một học sinh, sinh viên trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm. Với mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm. So với mức đóng trước đây, học sinh, sinh viên được giảm thêm 252.720 đồng/năm.