Hàng loạt phiên bản cải tiến của súng trường tấn công AK sẽ lần đầu ra mắt

Tập đoàn Kalashnikov đã thông báo về việc trưng bày vũ khí quy mô lớn tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 6 - ADEX 2026.

Triển lãm ADEX 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/9 đến ngày 2/10/2026 tại Baku, Azerbaijan.

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Kalashnikov, họ sẽ lần đầu tiên giới thiệu một số hệ thống vũ khí tiên tiến, cũng như sản phẩm từ các công ty liên quan.

Tâm điểm của triển lãm sẽ là những phiên bản cải tiến mới của súng trường tấn công Kalashnikov. Các mẫu AK-12K rút ngắn và AK-12SK nhỏ gọn cỡ nòng 5,45mm cũng như AK-15K và AK-15SK cỡ 7,62mm sẽ được trưng bày tại Baku.

Những khẩu súng nói trên được thiết kế để mở rộng phạm vi vũ khí cá nhân phù hợp cho các nhiệm vụ chiến thuật và điều kiện tác chiến.

Trong số sản phẩm được trưng bày tại gian hàng của Kalashnikov sẽ có:

Súng trường tấn công AK 7,62mm thuộc dòng sản phẩm "200";

Súng bắn tỉa Chukavin 7,62mm (SVCh);

Súng tiểu liên Kalashnikov 9mm (PPK-20);

Súng lục Lebedev 9mm (PLK, MPL và MPL1);

Súng lục Yarygin (PYa).

Súng tiểu liên AK-12SK sẽ xuất hiện tại Triển lãm ADEX 2026.

Lần đầu tiên được trưng bày tại Azerbaijan sẽ là dòng đạn tuần kích KUB, đã chứng minh hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Triển lãm sẽ giới thiệu các mẫu KUB-2E và KUB-10E, cũng như sản phẩm mới nhất KUB-10ME. Loại đạn này được phát triển trong thời gian kỷ lục, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

Phân khúc hệ thống không người lái không chỉ bao gồm dòng UAV KUB, mà còn có hệ thống trinh sát và tấn công di động RUS-PE với đạn dược dẫn đường, cũng như máy bay không người lái dân sự SKAT 350M.

Sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho trang thiết bị và đồ bảo hộ. Triada-TKO (thuộc Tập đoàn Kalashnikov) sẽ ra mắt dòng sản phẩm quần áo chiến thuật Military Special tại ADEX.

Đây là phiên bản thương mại của bộ quân phục dã chiến VKPO 3.0, được cải tiến dựa trên kinh nghiệm sử dụng trong Lực lượng Phòng không.

Hệ thống mang tải module MPC 1.0, hoàn chỉnh với tất cả các module bổ sung cũng sẽ được trưng bày.

Hệ thống này tạo nên nền tảng của bộ trang bị chiến đấu Strelok và kết hợp áo giáp cá nhân hiện đại với những thành phần thiết bị đa chức năng.

Công ty cổ phần "Viện Nghiên cứu Thép" (cũng thuộc Tập đoàn Kalashnikov) sẽ trình diễn các cấu kiện bảo vệ động hiện đại đã được sử dụng thành công trong nhiều hệ thống bảo vệ xe bọc thép khác nhau.