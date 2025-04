Ngày 24-4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Trương Thanh Nhã (SN 2000, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đối tượng Trương Thanh Nhã tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiếp nhận trình báo của chị N.T.T.N. (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về việc bị một nhóm đối tượng dùng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt 3 triệu đồng rồi chặn liên lạc.

Qua điều tra, Công an bắt giữ đối tượng Trương Thanh Nhã, đồng thời mời làm việc 2 đối tượng liên quan là Thái Thị Ngọc Giàu, Trương Đỗ Thành Công.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai từ năm 2023 đến nay, Nhã tạo hàng loạt tài khoản có tên "Thảo Thảo", "Nguyễn Thảo" rồi tham gia trong các hội nhóm facebook để tìm người có nhu cầu thuê trọ tại TP HCM. Sau khi tiếp xúc được với bị hại, Nhã giới thiệu là chủ nhà trọ, yêu cầu kết bạn qua Zalo "Truong Cong" để giới thiệu hình ảnh, thỏa thuận giá cả.

Sau đó, Nhã tải các hình ảnh nhà trọ trên mạng Internet, đăng các lịch sử chuyển khoản nội dung cọc tiền nhà trọ lên Zalo "Truong Cong". Thấy "con mồi" sập bẫy, Nhã yêu cầu chuyển tiền cọc vào các số tài khoản ngân hàng có tên Trương Đỗ Thành Công, Trương Thanh Nhã, Thái Thị Ngọc Giàu. Khi nhận được tiền từ bị hại thì Nhã chặn liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng bị lừa thấp nhất là 2,5 triệu đồng đến nhiều nhất là 70 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản lừa đảo của các đối tượng khoảng 5 tỉ đồng.

Thông qua Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị lừa đảo qua hình thức thuê phòng trọ tại TP HCM do Trương Thanh Nhã thực hiện sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: 1229, Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Số điện thoại: 0276.3822001 để phục vụ điều tra.