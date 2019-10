Hàng loạt người đi xe máy ngã trên Quốc lộ 13, trẻ em gào khóc thất thanh

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20g ngày 22/10 trên Quốc lộ 13 đoạn qua phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận của PV dầu nhớt đổ xuống một đọan đường dài khoảng 300m, có khoảng 20 nạn nhân đi xe máy lưu thông hướng từ TP.Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An thì bị trượt té.

Người đàn ông ngỡ ngàng khi bất ngờ bị té.

Trong số các nạn nhân bị té ngã có cả bà bầu, trẻ em bị xây xát. Nhiều phương tiện bị hư hỏng do tai nạn. Phát hiện vụ việc, dòng xe cộ đang lưu thông đã phải chạy vào làn ô tô khiến giao thông một phen hỗn loạn.

Người dân đặt biển cảnh báo.

Vẫn nhiều người không nhìn thấy biển cảnh báo đi vào đoạn đường có dầu nhớt.

Do nhiều người bị té, người dân đã xúc đất đổ lên

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường An Thạnh đã có mặt phong tỏa hướng lưu thông trong làn xe máy và hướng dẫn xe máy lưu thông vào làn ô tô. Người dân trong khu vực cho biết, trước đó có một xe quét đường đi ngang qua thì bị chảy hoá chất là dầu nhớt xuống đoạn đường trên.



Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera khu vực để truy tìm "thủ phạm" gây ra sự cố.