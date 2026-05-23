Hàng loạt khoản trợ cấp BHXH sắp tăng mạnh

D.Thu
Nhiều khoản trợ cấp BHXH và mức trần tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng theo lương cơ sở mới từ ngày 1-7.

BHXH Việt Nam cho biết từ ngày 1-7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này giúp nhiều khoản trợ cấp BHXH tăng theo.

Người dân nhận tiền trợ cấp hằng tháng tại một điểm chi trả

Theo quy định hiện hành, một số chế độ BHXH được tính trên cơ sở mức tham chiếu. Trong giai đoạn chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở. Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 1-7, nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng 2 lần mức lương cơ sở sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng, tăng 380.000 đồng.

Đối với trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng, tăng 1.900.000 đồng.

Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở.

Theo đó, mức hưởng tương ứng tăng từ 1.170.000 đồng/tháng lên 1.265.000 đồng/tháng, tăng 95.000 đồng; và từ 1.638.000 đồng/tháng lên 1.771.000 đồng/tháng, tăng 133.000 đồng.

Ngoài việc tăng các khoản trợ cấp, từ ngày 1-7-2026, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cũng được điều chỉnh tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng.

Theo Luật BHXH năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được xác định theo từng nhóm đối tượng và từng chế độ tiền lương. Trong đó, mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, mức tham chiếu quy định tại luật này bằng mức lương cơ sở. Theo đó, từ ngày 1-7, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc với mức thấp nhất là 2.530.000 đồng/tháng; mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng.

Quy định này là cơ sở để xác định mức đóng BHXH bắt buộc, góp phần bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và bền vững của chính sách BHXH.

Mới đây, Bộ Y tế cũng đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng (tăng 8%), dự kiến áp dụng từ 1-7-2026.

Theo Bộ Y tế, mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội hiện còn thấp, chưa đáp ứng mức sống tối thiểu. Việc điều chỉnh này được đặt ra trên cơ sở mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng và tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7.

Đây là mức làm căn cứ để tính trợ cấp xã hội hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội, hỗ trợ chăm sóc - nuôi dưỡng và nhiều chính sách trợ giúp khác.

Dự thảo cũng quy định chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng.

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang hưởng mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội.

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng thuộc diện được hưởng chính sách này nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

