Từ đầu năm 2026, ngày càng nhiều hãng hàng không trên thế giới bắt đầu siết chặt quy định đối với pin sạc dự phòng trên máy bay, trong bối cảnh lo ngại về an toàn cháy nổ liên quan đến pin lithium-ion tiếp tục gia tăng. Động thái mới nhất đến từ Hàn Quốc, khi Korean Air và Asiana Airlines thông báo cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng để sạc thiết bị điện tử trong suốt chuyến bay, bắt đầu từ ngày 26/1.

Theo thông báo của Hanjin Group – tập đoàn mẹ của Korean Air – 5 hãng hàng không thuộc tập đoàn, gồm Korean Air, Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan và Air Seoul, sẽ áp dụng quy định mới trên tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Theo đó, hành khách vẫn được mang pin sạc dự phòng lên máy bay theo quy định hiện hành, nhưng không được sử dụng pin dự phòng để sạc bất kỳ thiết bị nào, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy ảnh trong suốt chuyến bay. Việc sạc thiết bị chỉ được phép thông qua nguồn điện tích hợp sẵn trên máy bay, nếu có.

Hàng loạt hãng hàng không bất ngờ cấm hành khách dùng pin dự phòng từ 26/1 nhằm giảm thiểu rủi ro quá nhiệt, cháy hoặc phát nổ của pin lithium-ion

Các hãng cho biết quyết định này nhằm giảm thiểu rủi ro quá nhiệt, cháy hoặc phát nổ của pin lithium-ion, vốn là nguyên nhân của nhiều sự cố an toàn hàng không trong những năm gần đây. Theo Reuters, pin sạc dự phòng bị đánh giá là thiết bị có nguy cơ cao, đặc biệt khi sử dụng trong không gian kín, áp suất thay đổi và khó kiểm soát như khoang hành khách.

Trước đó, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và nhiều nhà chức trách hàng không quốc gia đã nhiều lần cảnh báo về các sự cố liên quan đến pin lithium, khuyến nghị hành khách không để pin dự phòng trong hành lý ký gửi và hạn chế sử dụng khi không thực sự cần thiết. Một số hãng hàng không tại châu Á và châu Âu cũng đã ban hành các quy định tương tự, dù mức độ hạn chế khác nhau.

Theo The Korea Times, Hanjin Group cho biết các hãng sẽ tăng cường kiểm soát và nhắc nhở hành khách trước và trong chuyến bay, đồng thời cập nhật thông tin rõ ràng trên website và tại quầy làm thủ tục để tránh gây nhầm lẫn. Quy định mới không chỉ áp dụng cho hành khách phổ thông mà áp dụng đồng nhất cho mọi hạng ghế.

Động thái của Korean Air và Asiana Airlines được xem là bước đi cứng rắn hơn so với thông lệ trước đây, và có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong ngành hàng không châu Á, nơi lượng hành khách sử dụng pin sạc dự phòng ngày càng lớn do nhu cầu kết nối liên tục.

Với hành khách, đặc biệt là những người thường xuyên bay đường dài, quy định mới đồng nghĩa với việc cần sạc đầy thiết bị trước chuyến bay hoặc chủ động sử dụng nguồn điện trên máy bay thay vì trông chờ vào pin dự phòng. Các hãng khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ quy định trước khi khởi hành, bởi chính sách về pin lithium có thể tiếp tục được điều chỉnh trong thời gian tới.

Theo: Reuters