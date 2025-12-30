Hàng loạt đại lý Porsche, Volkswagen ở Trung Quốc bất ngờ đóng cửa, xe bị dọn sạch ngay trong đêm, công ty mẹ điều hành xác nhận nhân viên ‘nghỉ phép’ – chuyện gì đang xảy ra?

Theo thông tin từ truyền thông và các tuyên bố chính thức, các đại lý Porsche và Volkswagen ở miền trung và tây nam Trung Quốc đã báo cáo hàng loạt điểm bất thường trong hoạt động.

Các địa điểm bị ảnh hưởng bao gồm Zhengzhou Zhongyuan Porsche, Guiyang Mengguan Porsche và Zhengzhou Dongjin Volkswagen. Theo Sina, hoạt động bán hàng của Trung tâm Porsche Bắc Kinh Shijingshan dự kiến cũng sẽ tạm ngừng trong thời gian tới.

Các video và báo cáo của người tiêu dùng cho thấy các showroom trống rỗng tại một số địa điểm. Thậm chí một số nơi còn ghi nhận tình trạng xe bị di dời ngay trong đêm. Khách hàng cho biết tiền đặt cọc xe và tiền đặt cọc gói bảo dưỡng xe (trả trước) vẫn chưa được giải quyết.

Porsche Trung Quốc đã đưa ra lời xin lỗi công khai vào ngày 25/12, thừa nhận những bất thường trong hoạt động tại các đại lý Trịnh Châu và Quý Dương, đồng thời xác nhận đang hợp tác với cảnh sát và các cơ quan chức năng liên quan để xác minh tình hình và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tập đoàn Dong’an Holdings, công ty mẹ điều hành các đại lý bị ảnh hưởng, cho biết tất cả nhân viên tại các địa điểm này đã được cho nghỉ phép, và tiền đặt cọc của khách hàng cũng như tiền đặt cọc gói bảo dưỡng sẽ được giải quyết theo từng đợt. Chưa có lịch trình cụ thể nào được đưa ra về việc nối lại hoạt động.

Chính quyền địa phương đã thành lập các nhóm làm việc để tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham vấn giữa nhóm đại lý và khách hàng bị ảnh hưởng. Các tranh chấp dân sự hoặc yêu cầu bồi thường tài chính có thể sẽ phải giải quyết thông qua tòa án hoặc cơ quan cảnh sát.

Việc tạm ngừng hoạt động được báo cáo trùng hợp với những áp lực lớn hơn trên thị trường xe sang tại Trung Quốc. Doanh số bán xe Porsche tại Trung Quốc đã giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 32.200 chiếc trong ba quý đầu năm 2025, so với mức đỉnh 95.000 xe vào năm 2021. Trên toàn cầu, doanh số bán xe Porsche giảm 6% xuống còn 212.500 chiếc trong cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động trong ba quý đầu năm 2025 được báo cáo ở mức 40 triệu euro, giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Trung Quốc được coi là yếu tố đóng góp chính.

Giám đốc điều hành Porsche Trung Quốc, ông Pan Liqi, đã xác nhận kế hoạch điều chỉnh mạng lưới đại lý để đáp ứng điều kiện thị trường. Số lượng đại lý bán hàng ủy quyền của Porsche, trước đây khoảng 150, dự kiến giảm xuống còn 120 vào cuối năm 2025 và khoảng 80 vào cuối năm 2026, để cân bằng giữa phạm vi phủ sóng thị trường và hiệu quả hoạt động. Danh sách chính thức hiện tại cho thấy có 116 trung tâm ủy quyền của Porsche tại Trung Quốc.

Hiện tại, Volkswagen đang vận hành hơn 2.600 đại lý trên toàn Trung Quốc. Các bất thường về hoạt động được báo cáo chỉ ảnh hưởng đến một số đại lý Porsche và Volkswagen. Các nhà quan sát trong ngành nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát đại lý và phối hợp quy định để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngăn ngừa những gián đoạn tương tự trong tương lai.