Hàng loạt đại công trình đang mọc lên tại đảo Ngọc: Viết tiếp câu chuyện Việt Nam ở sự kiện VVIP thế giới

Hệ thống công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc sẽ góp phần kể câu chuyện Việt Nam với thế giới.

Sự kiện APEC 2027 là cơ hội quảng bá Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển

Sự kiện APEC 2027 (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) là sự kiện đối ngoại trọng điểm do Việt Nam đăng cai tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào tháng 11 năm 2027. Đây là lần thứ ba Việt Nam làm chủ nhà APEC, tiếp nối thành công của các năm 2006 (Hà Nội) và 2017 (Đà Nẵng).

Đến nay, các công tác chuẩn bị cho APEC 2027 đã và đang được Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương triển khai chủ động, đồng bộ và khẩn trương, đạt được kết quả bước đầu quan trọng; đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

Đặc biệt, tại đảo Ngọc Phú Quốc, các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC đang được tập trung triển khai ngày đêm. Đến nay, 21/21 dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công, trong đó hàng loạt dự án đạt và vượt tiến độ đề ra như Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Dự án xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng...

Các công trình APEC 2027 tại Phú Quốc đều mang ý nghĩa thiết kế sâu sắc để tạo thành hành trình xuyên suốt về nguồn cội dân tộc, bản sắc Việt Nam và khát vọng hội nhập.

Tại lần đăng cai APEC này, Việt Nam kỳ vọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam năng động và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời làm nổi bật các thành tựu phát triển cùng nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam.

Việc quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè thế giới sẽ bắt đầu từ chính những công trình trọng điểm được xây dựng phục vụ Hội nghị APEC 2027. Khi các đại biểu quốc tế đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trên quãng đường di chuyển tới trung tâm hội nghị, họ sẽ lần lượt đi qua những không gian lấy cảm hứng từ biển đảo, núi rừng, truyền thuyết dân gian, kiến trúc truyền thống và văn hóa Việt Nam.

Mỗi công trình là một lát cắt của câu chuyện Việt Nam. Khi kết nối lại, tất cả sẽ tạo thành hành trình xuyên suốt về nguồn cội dân tộc, bản sắc đảo Ngọc và khát vọng hội nhập của nước chủ nhà.

Một hành trình thiết kế, một câu chuyện Việt Nam

Qua nhiều kỳ APEC đã diễn ra, các nước chủ nhà đều tìm cách đưa bản sắc văn hóa vào những công trình biểu tượng. Ở lần thứ 3 đăng cai APEC, Phú Quốc (Viêt Nam) lựa chọn một hướng đi khác. Thay vì gửi gắm bản sắc vào một công trình duy nhất, câu chuyện văn hóa được trải dài trên toàn bộ hệ thống hạ tầng, từ sân bay, tuyến giao thông kết nối đến trung tâm hội nghị, nhà hát và công viên.

Được biết, Tập đoan Sun Group đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế là Skidmore, Owings & Merrill (SOM) của Mỹ. cho hàng loạt công trình trọng điểm tại Phú Quốc lần này. Đơn vị này đã đề xuất phát triển một hệ công trình không chỉ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC mà còn biến Phú Quốc trở thành trung tâm văn hóa, biểu diễn, triển lãm và du lịch của Viêt Nam sau sự kiện. Theo SOM, các công trình được thiết kế như một chỉnh thể thống nhất, nơi mỗi điểm dừng đều có nhiệm vụ viết tiếp câu chuyện Việt Nam.

Cửa ngõ đầu tiên: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Hành trình viết tiếp câu chuyện Việt Nam ấy bắt đầu từ cửa ngõ đầu tiên: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ngay trong trải nghiệm di chuyển của hành khách, câu chuyện về đảo Ngọc đã được lồng ghép vào kiến trúc sân bay.

Công trình sân bay Phú Quốc được thiết kế với cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng sải cánh, biểu tượng cho tinh thần vươn mình của Việt Nam trong thời đại mới. Không gian bên trong sân bay tận dụng ánh sáng tự nhiên, nhiều khoảng xanh và trải nghiệm mở, hướng tới cảm giác của một điểm đến nghỉ dưỡng ngay từ khi đặt chân xuống sân bay.

Khu vực đón khách sử dụng ngôn ngữ của biển với sắc xanh, ngọc trai, vỏ sò và văn hóa làng chài; trong khi khu vực khởi hành chuyển sang gam màu đất đỏ, gỗ và núi rừng

Khu vực đón khách sử dụng ngôn ngữ của biển với sắc xanh, ngọc trai, vỏ sò và văn hóa làng chài; trong khi khu vực khởi hành chuyển sang gam màu đất đỏ, gỗ và núi rừng. Những đặc trưng như nước mắm, ngọc trai hay nghề đánh bắt hải sản được chuyển hóa thành vật liệu, màu sắc và chi tiết thiết kế thay vì trưng bày trực tiếp.

Không gian bên trong tận dụng ánh sáng tự nhiên, nhiều khoảng xanh và trải nghiệm mở, hướng tới cảm giác của một điểm đến nghỉ dưỡng ngay từ khi đặt chân xuống sân bay

Tại APEC 2027, hành khác là các nguyên thủ quốc gia sẽ hạ cánh và được đón tiếp tại nhà ga VIP. Tại đây, họ sẽ được trải nghiệm nhà ga VIP lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển.

Hình tượng này được lựa chọn dựa trên năm đặc điểm nổi bật: hình dáng tự do, sự uyển chuyển trong đại dương, mối liên kết với thiên nhiên, những đường nét mềm mại mang tính khí động học và cảm giác vươn lên đầy mạnh mẽ.

Trong khi đó, không gian nội thất tiếp tục khai thác các hình ảnh đặc trưng của Việt Nam và Phú Quốc, kết hợp với các chi tiết kiến trúc truyền thống nhằm tạo nên bản sắc riêng, giúp khách cảm nhận văn hóa Việt Nam ngay khi đặt chân đến.

Không gian nội thất tiếp tục khai thác các hình ảnh đặc trưng của Việt Nam và Phú Quốc nhằm tạo nên bản sắc riêng, giúp khách cảm nhận văn hóa Việt Nam ngay khi đặt chân đến

Tàu điện LRT cùng nhà ga đậm kiến trúc vùng miền

Rời sân bay, câu chuyện tiếp tục trên tuyến ĐT.975 và hệ thống tàu điện LRT kết nối xuyên suốt đảo Ngọc đang được gấp rút thi công.

Tuyến LRT có chiều dài gần 18 km, tốc độ thiết kế khoảng 100 km/h, cho phép rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến khu vực APEC xuống còn khoảng 18 phút. Hệ thống đạt công suất vận chuyển khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.

Tuyến ĐT.975 và hệ thống tàu điện LRT được phát triển từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh kết hợp hệ sinh thái rừng và biển Phú Quốc

Tàu điện LRT được thiết kế linh hoạt với các đoạn đi trên cao, mặt đất và đi ngầm, gồm 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm đặt tại khu Trung tâm Hội nghị APEC. Cách tổ chức này không chỉ tối ưu hóa quỹ đất và đảm bảo cảnh quan đô thị, mà còn giúp giảm tải áp lực giao thông đường bộ, thể hiện tầm nhìn 100 năm phát triển đảo Ngọc.

Ngôn ngữ thiết kế tàu LRT mang đậm dấu ấn bản địa với ngoại thất lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng trong văn hóa phương Đông, với màu đỏ chủ đạo kết hợp các dải cam, vàng chuyển động. Nội thất phối màu hài hòa, điểm xuyết sắc xanh lam gợi nhắc biển trời, trong khi các chi tiết vách ngăn được lấy cảm hứng từ công trình biểu tượng Cầu Hôn Phú Quốc, góp phần tạo nên một không gian di chuyển giàu tính nhận diện.

Câu chuyện Việt Nam tiếp tục với Trung tâm APEC - "trái tim" của sự kiện

Nếu sân bay là lời chào đầu tiên, thì trung tâm hội nghị, nhà hát và công viên APEC là những chương tiếp theo của câu chuyện. Toàn bộ chuỗi công trình được kết nối bằng cùng một ngôn ngữ thiết kế, để mỗi đại biểu không chỉ di chuyển giữa các điểm đến mà còn trải nghiệm những lớp văn hóa khác nhau của Việt Nam.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc với thiết kế sử dụng hệ mái uốn lượn như sóng biển, gợi nhắc thiên nhiên và đời sống làng chài Phú Quốc, sở hữu phòng ballroom lớn nhất thế giới, tích hợp những không gian biểu diễn nghệ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế, định vị vị thế mới cho du lịch Việt Nam.

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị APEC sử dụng hệ mái uốn lượn như sóng biển, gợi nhắc thiên nhiên và đời sống làng chài Phú Quốc.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của tổ hợp là không gian triển lãm và hội nghị vượt nhịp 81m không cột. Với tổng diện tích lên tới 11.050 m2, đây chính thức trở thành ballroom lớn nhất thế giới, vượt qua kỷ lục 10.220 m2 của Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ).

Bên cạnh trung tâm hội nghị, Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc nổi lên như một công trình biểu tượng với sức chứa 4.030 chỗ ngồi. Quy mô này vượt xa phần lớn các nhà hát truyền thống tại khu vực Đông Nam Á vốn thường chỉ có từ 1.500 đến 2.500 chỗ.

Công trình được tư vấn thiết kế bởi các đơn vị hàng đầu thế giới như SOM (Mỹ) và Apeiro. Nhà hát đa năng được thiết kế dạng khối tròn - biểu tượng của Trời - đặt cạnh Trung tâm Hội nghị hình vuông - biểu trưng cho Đất, thể hiện triết lý cân bằng Trời tròn - Đất vuông trong triết lý phương Đông.

Công trình khoác lớp vỏ lấy cảm hứng từ họa tiết vảy Rồng, gợi nhắc truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên", câu chuyện nguồn cội thiêng liêng của dân tộc Việt và linh vật với sức mạnh, vương quyền của văn hóa phương Đông.

Mái nhà hát được nâng đỡ bởi 50 cột trụ tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển. Tổng thể tạo nên một công trình hiện đại nhưng giàu biểu tượng, nơi nghệ thuật, lịch sử và văn hóa Việt Nam hòa quyện.

Nhà hát đa năng lấy cảm hứng từ truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên cùng hình ảnh mái nhà truyền thống Việt Nam.

Cũng tại cụm công trình APEC 2027 còn có không gian Dinner Show sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi. Đây sẽ là sân khấu của những show trình diễn được thiết kế dàn dựng bởi Cirque du Soleil - thương hiệu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật đến từ Canada, thành lập từ năm 1984, với hơn 400 triệu khán giả trên 6 châu lục và 86 quốc gia.

Xung quanh các công trình chính là Công viên APEC với hình ảnh mái đình làng biển. Dọc theo trục chính là khu vườn biểu tượng, đại diện cho các quốc gia tham dự hội nghị.

Kiến trúc sư Bill Bensley nổi tiếng thế giới từng chia sẻ: "Nếu một công trình giúp con người học thêm điều mới, họ sẽ ghi nhớ và kể lại." Khả năng kể chuyện ấy chính là giá trị nổi bật mà hệ công trình APEC 2027 của Việt Nam đang hướng tới.



