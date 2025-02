Một khảo sát được Hàn Quốc thực hiện mới đây cho thấy một trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, Hàn Quốc hiện đang tụt lại phía sau Trung Quốc trên mọi phương diện, điều này cho thấy quốc gia này cần phải đẩy nhanh tiến độ phát triển công nghệ sản xuất chip tiên tiến hơn.

Không chỉ trong mảng sản xuất chip nhớ, Hàn Quốc còn đứng sau Trung Quốc khi so sánh về công nghệ bán dẫn AI. Theo The Korea Times, khảo sát do Viện Đánh giá và Quy hoạch Khoa học & Công nghệ Hàn Quốc thực hiện với sự tham gia của 39 chuyên gia trong nước đã xếp Hàn Quốc ở vị trí thứ hai trong công nghệ bộ nhớ có cường độ cao và khả năng chịu tải, với số điểm 90,9% so với mức chuẩn 100%. Tuy nhiên, Trung Quốc lại dẫn đầu với số điểm 94,1%.

Ảnh minh họa

Ở lĩnh vực chip AI hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, Trung Quốc tiếp tục giữ lợi thế với số điểm 88,3%, trong khi Hàn Quốc chỉ đạt 84,1%. Đặc biệt, trong lĩnh vực chất bán dẫn công suất, khoảng cách giữa hai nước là rất lớn: Hàn Quốc chỉ đạt 67,5% trong khi Trung Quốc đạt 79,8%, thể hiện sự vượt trội rõ rệt của Trung Quốc so với đối thủ.

Trong công nghệ cảm biến hiệu suất cao thế hệ mới, Hàn Quốc thu hẹp khoảng cách với số điểm 81,3%, nhưng Trung Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 83,9%. Lĩnh vực duy nhất mà hai nước có cùng kết quả là công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến, khi cả hai cùng đạt mức 74,2%.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt lớn so với năm 2022, khi trước đó Hàn Quốc vẫn nắm lợi thế trước Trung Quốc. Giờ đây, hai quốc gia dường như đã đổi chỗ cho nhau.

Việc Trung Quốc vươn lên có thể là một hồi chuông cảnh tỉnh giúp Hàn Quốc đẩy mạnh khả năng cạnh tranh trong ngành bán dẫn. Gần đây, giám đốc mảng bán dẫn của Samsung, Park Yong-in, đã kêu gọi nhân viên của bộ phận System LSI chia sẻ trách nhiệm và áp lực trong việc phát triển các sản phẩm chủ lực nhằm giành lại lợi thế trên thị trường. Những tiến triển tiếp theo của Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những tháng tới, và khảo sát này có thể là động lực để các tổ chức trong nước xem xét lại chiến lược phát triển của mình.