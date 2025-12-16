Ấn Độ đã đạt thỏa thuận với Oman về việc chuyển giao các máy bay chiến đấu - ném bom SEPECAT Jaguar đã ngừng hoạt động như một phần trong nỗ lực duy trì phi đội hiện có trong Không quân nước này, thông tin được đăng tải trên ấn phẩm hàng không Scramble.

Những chiếc Jaguar của Oman đã ngừng hoạt động vào năm 2014. Tổng cộng, quốc gia Trung Đông này đã nhận được 27 máy bay với nhiều phiên bản khác nhau, việc giao hàng bắt đầu từ cuối những năm 1970.

Ấn Độ dự định sử dụng những chiếc Jaguar được chuyển giao như một nguồn cung cấp phụ tùng thay thế, mà không tham gia thêm bất kỳ chuyến bay nào. Thỏa thuận này chỉ được thực hiện sau khi những chiếc phi cơ này hoàn thành toàn bộ thời gian phục vụ trong Không quân Hoàng gia Oman.

Đây không phải là lần đầu tiên Ấn Độ áp dụng biện pháp này. Trước đó vào năm 2018 - 2019, Pháp đã chuyển giao cho họ hàng chục chiếc Jaguar đã ngừng hoạt động cùng với các bộ phụ tùng thay thế, giúp kéo dài tuổi thọ của những phương tiện chiến đấu mà không tốn nhiều chi phí.

Máy bay chiến đấu Jaguar của Không quân Ấn Độ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi tất cả các quốc gia khác sử dụng máy bay Jaguar đều đã cho ngừng hoạt động loại phi cơ này, Ấn Độ buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế để duy trì khả năng chiến đấu của phi đội.

Hiện tại, Không quân Ấn Độ đang duy trì 6 phi đội máy bay loại này, vốn vẫn là một phần quan trọng của lực lượng tấn công, đặc biệt là trong các nhiệm vụ ở độ cao thấp.

Như vậy, Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây có các phi đội số 5 và 14 tại căn cứ Ambala, được trang bị máy bay thuộc phiên bản Jaguar IS/IT.

Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm bao gồm các phi đội số 16 và 27, đóng tại căn cứ Gorakhpur, đang vận hành các phiên bản IS/IT.

Bộ Tư lệnh Không quân Tây Nam có các phi đội số 6 và 224 tại căn cứ Jamnagar, với các máy bay thuộc các biến thể IM, IS và IT.

Trước đó, có thông tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã yêu cầu Anh chuyển giao 9 máy bay Jaguar không còn phục vụ trong Không lực Hoàng gia Anh. Yêu cầu này cũng bao gồm cả phụ tùng thay thế.