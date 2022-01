Quay lại thời gian cuối tháng 10/2021, giới công nghệ đã bị chấn động bởi một vụ cướp cực kỳ táo tợn nhắm đến xe tải chở hàng trăm card đồ họa GeForce RTX 30 series của EVGA. Sự việc gây được rất nhiều sự chú ý không chỉ bởi vụ cướp không khác gì phim mà còn bởi giá trị của hàng hóa bên trong xe, những chiếc card đồ họa từ trung đến cao cấp của EVGA lắp ráp được trang bị GPU GeForce RTX 30 series.

Dù giá bán lẻ dao động từ khoảng 329.99 USD đến 1959.99 USD, giá trị thực của lô hàng này thậm chí còn cao hơn thế nhiều bởi cơn sốt card đồ họa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. EVGA đã ngay lập tức đánh dấu đỏ số serial của các card đồ họa trên cũng như hiển thị dòng thông tin "On October 29, 2021, EVGA GeForce RTX-30 Series Graphis Cards were stolen during a shipment. The serial number you are attempting to check warranty status on is determined to be from that shipment." khi người dùng kiểm tra tình trạng bảo hành của những chiếc card bị đánh cắp.

Trong suốt hơn hai tháng vừa qua, thực tế lô card đồ họa này không hề xuất hiện trên thị trường cho đến khi bài "bóc phốt" xuất hiện ngày hôm qua. Theo bài post trên nhóm Facebook Vietnam Gaming Drama của người dùng Duy Nguyễn, anh đã mua 1 chiếc EVGA GeForce RTX 3080 Ti mới tại NCPC chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với giá 40 triệu đồng dưới dạng hàng xách tay và bảo hành 01 tháng.

Với việc có nhiều đơn vị có dịch vụ hỗ trợ bảo hành bằng cách gửi card đồ họa sang Mỹ, người dùng này đã tưởng mình săn được một món hời cho đến khi thử kiểm tra tình trạng bảo hành của sản phẩm trên trang chủ của EVGA và nhận được thông báo về việc đây là hàng ăn cắp. Anh đã ngay lập tức liên hệ với bên bán để trao đổi về vấn đề này.

Theo những thông tin nhận được thì phía NCPC đã nhanh chóng ghi nhận vấn đề và đưa ra giải pháp là trả hàng hoàn tiền cho khách hàng Duy Nguyễn cũng như liên hệ với các khách hàng đã mua sản phẩm trong lô hàng này để thu hồi sản phẩm. Nhà bán lẻ này cũng đồng thời đăng bài giải thích về việc họ chỉ đi nhập lại hàng từ một đơn vị khác có địa chỉ tại Thái Hà và hoàn toàn không biết về lai lịch của lô hàng. Ngoài ra, NCPC cũng trần tình rằng họ chỉ lướt sóng card để kiếm lời nên không kiểm tra tình trạng bảo hành trên trang chủ của EVGA mà chỉ bảo hành trách nhiệm tương ứng với bảo hành từ phía nhà cung cấp.

Hiện bài đăng của các bên liên quan đã bị xóa hoặc ẩn đi. Tuy nhiên, hiện các trang tin công nghệ lớn trên thế giới như The Verge, VideoCardZ, WCCFTech,... đều đã đưa tin về sự việc này. Chúng tôi sẽ theo sát và cập nhật thông tin sớm nhất. Ngoài ra, đây có vẻ là một năm không tốt về mặt truyền thông của NCPC khi liên tục gặp các vấn đề về truyền thông cũng như hậu mãi.