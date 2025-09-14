.t1 { text-align: justify; }

Vào đêm trước :Ngày Xe tăng", Quân đội Nga đã nhận được một lô xe chiến đấu khác. Công ty Hệ thống Chính xác Cao (thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec) đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga những chiếc BMP-3 hiện đại hóa với bộ bảo vệ bổ sung, cũng như lô BMD-2 đã được đại tu và nâng cấp một phần.

BMP-3 được chuyển giao trong lô này trang bị sẵn lưới chống UAV, giáp lồng xung quanh và lớp bảo vệ bán cầu trên. Mỗi xe được trang bị một "áo choàng" - bộ dụng cụ đặc biệt để giảm tín hiệu hồng ngoại, làm bằng vật liệu cách nhiệt và hấp thụ sóng vô tuyến. Ngoài ra phương tiện còn được tích hợp hệ thống tác chiến điện tử hiện đại.

Giám đốc công nghiệp cụm vũ khí của Tập đoàn Nhà nước Rostec - ông Bekkhan Ozdoyev cho biết, việc sản xuất xe bọc thép được thực hiện suốt ngày đêm và quá trình hiện đại hóa diễn ra có tính đến kinh nghiệm sử dụng trong khu vực tác chiến đặc biệt.

"Các đơn vị tác chiến Nga đánh giá cao BMP-3 và BMD-2 vì tính cơ động, hỏa lực mạnh cũng như dễ vận hành ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất", ông Ozdoyev nói.

Quân đội Nga nhận thêm loạt xe chiến đấu bộ binh BMP3 và thiết giáp nhảy dù BMD-2 nâng cấp.

Cần lưu ý rằng việc cung cấp có hệ thống các xe chiến đấu hiện đại khẳng định mong muốn của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong việc hỗ trợ quân đội bằng các mẫu thiết bị đã được kiểm chứng, đồng thời bổ sung cho binh sĩ những phương tiện bảo vệ và tác chiến điện tử hiện đại.

Trong điều kiện sử dụng máy bay không người lái và pháo binh ngày càng nhiều, việc tăng cường khả năng sống sót của xe bọc thép đang trở thành một trong những yếu tố then chốt cho phép duy trì khả năng chiến đấu của các đơn vị ở tiền tuyến.