Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam, đếm ngược đến ngày trọng đại

Tính đến cuối tháng 6, các hãng hàng không trong nước đều đã đăng ký khai thác tại Long Thành. Vietnam Airlines dự kiến chuyển 4 đường bay quốc tế từ TP HCM; Vietjet cam kết khai thác ít nhất hai đường bay quốc tế; Vietravel Airlines dự kiến khai thác từ cuối năm nay. Ngoài ra, đại diện 34 hãng hàng không nước ngoài đã khảo sát, chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác dự kiến từ tháng 12 năm nay.