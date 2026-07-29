Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam, đếm ngược đến ngày trọng đại

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo về công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Cục Hàng không Việt Nam vừa chính thức báo cáo Bộ Xây dựng cùng Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành về kế hoạch phân bổ và phối hợp vận hành khi Long Thành đi vào hoạt động.
Phương án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lập trên cơ sở tham vấn các đơn vị lân cận và hãng bay, đề xuất thời điểm mở cửa thương mại sân bay Long Thành từ ngày 1/12/2026 và chia quá trình chuyển giao đường bay thành 3 giai đoạn gắn liền với chu kỳ lịch bay quốc tế.
Để giảm thiểu áp lực vận hành và đảm bảo tính liên tục, an toàn cho toàn hệ thống, lộ trình dịch chuyển các chuyến bay sang Long Thành được phân chia cụ thể: Giai đoạn 1 (từ 1/12/2026 đến hết lịch bay mùa Đông 2026 - ngày 27/3/2027): Khuyến khích các hãng hàng không chủ động đăng ký mở mới hoặc chuyển giao các đường bay quốc tế (bao gồm cả vận tải hàng hóa) sang Long Thành dựa trên nhu cầu thực tế.
Giai đoạn 2 (lịch bay mùa Hè 2027, từ 28/3/2027 đến 29/10/2027): Toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài (gồm cả chở khách và hàng hóa) sẽ bắt buộc chuyển sang khai thác tập trung tại Long Thành.
Giai đoạn 3 (lịch bay mùa Đông 2027, từ 30/10/2027 đến 25/3/2028): Chuyển giao toàn bộ các đường bay quốc tế còn lại sang Long Thành (ngoại trừ các chặng bay ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam đảm nhận vẫn có thể duy trì tại Tân Sơn Nhất).
Cục Hàng không đánh giá phương án cuốn chiếu này phù hợp với mục tiêu đầu tư dự án giai đoạn 1, giúp các doanh nghiệp dịch vụ, hãng bay và cơ quan quản lý chủ động nguồn lực, kịp thời rút kinh nghiệm và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trước khi bước vào giai đoạn vận hành toàn diện.
Để chuẩn bị tốt nhất cho mốc mở cửa 1/12/2026, Cục Hàng không Việt Nam đưa ra nhiều đề xuất quan trọng đến các bộ, ngành và địa phương: Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ lực lượng chức năng (Hải quan, Công an xuất nhập cảnh, Kiểm dịch...) túc trực làm nhiệm vụ ngay từ ngày đầu mở cửa.
Đề nghị UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai gấp rút hoàn thiện các dự án hạ tầng giao thông liên kết; tổ chức các tuyến xe buýt, vận tải công cộng nối liền Long Thành với TP.HCM và các tỉnh lân cận, đồng thời phát triển các dịch vụ phụ trợ như lưu trú, y tế.
Giao Cục Hàng không xây dựng phương án điều phối slot, bao gồm cơ chế bảo lưu slot lịch sử tại Tân Sơn Nhất cho các hãng chủ động chuyển sang Long Thành. Yêu cầu ACV ban hành và công khai chính sách ưu đãi giá dịch vụ hàng không để thu hút hãng bay.
Các đơn vị ACV, VATM và hãng bay cần chuẩn bị nhân lực, công nghệ, tổ chức diễn tập thử nghiệm kỹ lưỡng. Đồng thời, ACV chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai kế hoạch truyền thông rộng rãi để hành khách không bị nhầm lẫn giữa hai sân bay trong quá trình chuyển giao.
Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, khối lượng công việc cần thực hiện trong giai đoạn cuối của dự án vẫn còn lớn. Sau khi hoàn thành xây dựng, các hệ thống kỹ thuật phải tiếp tục được kiểm tra, chạy thử đồng bộ, đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện khai thác thực tế, khắc phục các tồn tại phát sinh và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, cấp phép khai thác theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.
Tính đến cuối tháng 6, các hãng hàng không trong nước đều đã đăng ký khai thác tại Long Thành. Vietnam Airlines dự kiến chuyển 4 đường bay quốc tế từ TP HCM; Vietjet cam kết khai thác ít nhất hai đường bay quốc tế; Vietravel Airlines dự kiến khai thác từ cuối năm nay. Ngoài ra, đại diện 34 hãng hàng không nước ngoài đã khảo sát, chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác dự kiến từ tháng 12 năm nay.
Dự án Cảng HKQT Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, quy hoạch gần 5.000 ha tại Đồng Nai, triển khai theo ba giai đoạn. Khi hoàn thành, sân bay có công suất 100 triệu hành khách mỗi năm, riêng giai đoạn 1 đạt 25 triệu khách/năm.
Ảnh và clip: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV
Theo
Phụ nữ mới
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