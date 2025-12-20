Hàng hiếm Porsche 718 Cayman GT4 RS đầu tiên về Việt Nam: Giá đồn đoán tới cả chục tỷ đồng, nhiều đồ carbon, máy 500hp cho dân chơi mê tốc độ

Mới đây, những hình ảnh ghi lại sự xuất hiện của một mẫu xe thể thao hiệu năng cao trên đường phố TP.HCM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe. Đáng chú ý, đây được cho là chiếc Porsche 718 Cayman GT4 RS – phiên bản mạnh mẽ nhất từng được Porsche phát triển cho dòng Cayman – lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam dưới dạng xe nguyên bản.

Porsche 718 Cayman GT4 RS xuất hiện trên đường phố TP.HCM. Ảnh: Dương Vũ Mạnh

Trước đó, không ít mẫu Porsche 718 tại Việt Nam từng được nâng cấp body kit theo phong cách GT4 RS. Tuy nhiên, chiếc xe xuất hiện lần này được xác nhận là 718 Cayman GT4 RS chính hãng, nhập khẩu theo đơn đặt hàng cá nhân. Chủ nhân của xe được biết là một khách hàng đam mê các dòng Porsche hiệu năng cao, từng sở hữu hoặc sưu tầm nhiều mẫu xe danh tiếng như 911 GT2 RS, 911 GT3 RS hay thậm chí là 918 Spyder.

Qua những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, chiếc Porsche 718 Cayman GT4 RS tại TP.HCM sở hữu ngoại thất màu đỏ nổi bật, đi kèm hàng loạt chi tiết khí động học bằng sợi carbon. Thiết kế mang đậm chất xe đua đường phố, từ nắp ca-pô, hốc gió cho đến cánh gió cỡ lớn phía sau, tạo nên dấu ấn khác biệt so với các mẫu 718 từng xuất hiện tại Việt Nam.

Ngoại hình đậm chất xe đua với nhiều chi tiết sợi carbon. Ảnh tham khảo: Porsche

Hiện tại, giá bán chính thức của Porsche 718 Cayman GT4 RS tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tham khảo mức giá niêm yết của bản 718 Cayman GT4 tiêu chuẩn đang ở khoảng 3,9 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa, nhiều khả năng giá lăn bánh của phiên bản GT4 RS sẽ vượt xa con số này. Tùy cấu hình option, mức giá thực tế có thể nằm trong khoảng trên 10 tỷ đồng.

Cánh gió lớn phía sau giúp tăng lực ép khi vận hành tốc độ cao. Ảnh tham khảo: Porsche

Về hiệu năng, Porsche từng công bố 718 Cayman GT4 RS hoàn thành một vòng đường đua Nürburgring Nordschleife trong 7 phút 04,511 giây, nhanh hơn bản Cayman GT4 tới 23,6 giây. Đây là thành tích ấn tượng đối với một mẫu xe động cơ đặt giữa, hướng đến trải nghiệm thuần chất thể thao.

Sức mạnh của 718 Cayman GT4 RS đến từ khối động cơ 6 xi-lanh đối đỉnh, dung tích 4.0L, hút khí tự nhiên, thừa hưởng từ Porsche 911 GT3. Động cơ này có khả năng đạt vòng tua tối đa lên tới 9.000 vòng/phút, cho công suất 500 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. So với Cayman GT4, phiên bản RS mạnh hơn 80 mã lực và 30 Nm, giúp xe đạt vận tốc tối đa 315 km/h và tăng tốc từ 0–100 km/h trong 3,4 giây.

Nội thất chiếc xe hứa hẹn sẽ có nhiều chi tiết tối ưu cho người mê tốc độ. Ảnh tham khảo: Porsche

Trong khi đó, Cayman GT4 sử dụng hộp số PDK có vận tốc tối đa 302 km/h và cần 3,9 giây để tăng tốc từ 0–100 km/h. Đáng chú ý, Porsche 718 Cayman GT4 RS chỉ được trang bị hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp, với tỷ số truyền ngắn hơn, không có tùy chọn hộp số sàn như trên bản GT4.

Sự xuất hiện của Porsche 718 Cayman GT4 RS nguyên bản tại Việt Nam được xem là một dấu mốc đáng chú ý, phản ánh sự đa dạng và ngày càng chuyên sâu của cộng đồng người chơi xe hiệu năng cao trong nước.