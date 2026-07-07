Hàng hiếm Mercedes-AMG C 63 mới 100% giảm cả tỷ đồng: Chỉ có 5 chiếc tại VN, khó 'đụng hàng' với C-Class trên đường, máy 2.0L mạnh gần 700 mã

Chiếc Mercedes-AMG C 63 S E Performance là phiên bản

Một chiếc Mercedes-AMG C 63 S E Performance được rao bán lại với mức giá công khai là 3,999 tỷ đồng. Điều này khá bất ngờ bởi số lượng C 63 tại thị trường Việt Nam rất hiếm, chưa kể xe thuộc diện mới nhưng giá bán lại thấp hơn gần 1 tỷ đồng so với thời điểm ra mắt thị trường trong nước.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance ra mắt thị trường trong nước vào giữa năm 2024. Khi đó giá niêm yết được hãng công bố là 4,9 tỷ đồng và nhập về với số lượng rất hạn chế. Một số nguồn tin cho biết chỉ có 5 chiếc C 63 S E Performance bán dạng chính hãng.

Chiếc Mercedes-AMG C 63 S E Performance trong bài viết có màu sơn trắng ở ngoại thất. Do xe thuộc diện mới "đập hộp", chưa có chủ nên tình trạng của xe còn tốt. Có chăng chủ nhân tương lai phải chấp nhận đánh đổi việc xe không còn là VIN mới nhất hiện nay.

Một số trang bị nổi bật bên ngoài bao gồm vành AMG 20 inch, cùm phanh hiệu suất cao màu đỏ, gói ngoại thất AMG Carbon Package với cánh gió thể thao AMG ốp carbon hay gương chiếu hậu ngoại thất ốp sợi carbon...

Mercedes-AMG C 63 S E Performance sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.842 x 1.890 x 1.458 mm, trục cơ sở đạt 2.875 mm. Có thể thấy, kích thước xe lớn hơn đáng kể so với các phiên bản C-Class thông thường, với chiều dài tăng thêm 83 mm và chiều rộng tăng thêm 76 mm ở phía trước. Chiều dài cơ sở cũng được tăng thêm 10 mm. Nên nhìn thực tế, bản C 63 sẽ rất khác biệt so với các bản C 200 hoặc C 300 đang bán chính hãng.

Bên trong nội thất, chiếc Mercedes-AMG C 63 S E Performance này có tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết dây đai an toàn màu đỏ. Ghế ngồi dùng chất liệu da trơn và Alcantara, tình trạng ở mức tốt. Thậm chí một số khu vực như dây đai an toàn vẫn còn nguyên ni-lông từ khi xuất xưởng.

Về tiện nghi giải trí và cách thiết kế nội thất, bản C 63 không khác biệt nhiều so với bản C-Class thông thường. Những thay đổi như màn hình trung tâm dùng MBUX dành riêng cho dòng xe AMG, bao gồm màn hình hiển thị cụm đồng hồ, trên màn hình trung tâm đa phương tiện theo hướng dọc ở bảng điều khiển trung tâm và màn hình hiển thị HUD tùy chọn. Vô lăng AMG thể thao hơn được bọc Alcantara và sợi carbon, tích hợp các phím bấm nhanh tùy chỉnh chế độ lái, hệ thống treo, tiếng ống xả,... Ghế lái dạng thể thao.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance sử dụng động cơ dạng Plug-in Hybrid. Trong đó, máy xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0L cho công suất 476 mã lực. Kết hợp với đó là một mô-tơ điện 204 mã lực gắn ở cầu sau kèm hệ thống vi sai điện tử và bộ truyền động 2 cấp. Như vậy, tổng công suất của xe đạt 680 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm. Con số này có thể so sánh với nhiều siêu xe trên thị trường, ví dụ như Lamborghini Huracan cũng chỉ có công suất khoảng hơn 600 mã lực, hay Lamborghini Aventador mạnh gần 700 mã lực.

Chưa hết, dòng C 63 S E Performance được ứng dụng hệ thống tăng áp điện và pin hiệu suất cao được chia sẻ từ dòng xe đua F1. Hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Tất cả giúp mẫu sedan này tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây.