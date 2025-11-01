Hãng hàng không mới nhất Việt Nam chính thức "gia nhập bầu trời"

Sáng nay, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã chính thức gia nhập bầu trời Việt Nam với những chuyến bay thương mại đầu tiên, đánh dấu hãng hàng không thứ 7 của Việt Nam cất cánh.

Chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways mang số hiệu 9G1203 đã rời đường băng Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chở 220 hành khách đầu tiên trên chiếc Airbus A321 đến đảo ngọc Phú Quốc. Cùng ngày, hai chuyến bay kế tiếp cũng đồng loạt hướng về tâm điểm du lịch này, khẳng định cam kết lấy Phú Quốc làm trung tâm phát triển. Cụ thể: chuyến bay 9G1969 từ Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh lúc 8 giờ 50 phút (hạ cánh 9 giờ 50 phút) và chuyến bay 9G2969 từ Đà Nẵng cất cánh lúc 8 giờ 35 phút (hạ cánh 10 giờ 20 phút). Chuyến bay Đà Nẵng – Phú Quốc được chọn là chuyến bay chào mừng đặc biệt nhân dịp khai trương, dự kiến sẽ được đưa vào khai thác thường lệ từ tháng 3/2026.

Sun PhuQuoc Airways khai thác những chuyến bay đầu tiên đến Phú Quốc. Ảnh minh hoạ

Phát biểu về sự kiện quan trọng này, ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc SPA, nhấn mạnh: “Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Sun Group và SPA. Đây không chỉ là bước khởi đầu của một hãng hàng không mới, mà còn là sự khởi đầu của một cách làm mới khi hàng không và du lịch song hành để mang đến những trải nghiệm khác biệt.

Ngay từ ngày 1/11/2025, SPA đã chính thức vận hành thường lệ ba đường bay nội địa chủ lực: Phú Quốc – Hà Nội, Phú Quốc – Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

Hành khách trên những chuyến bay đầu tiên đã được trải nghiệm dịch vụ "nghỉ dưỡng trên không" với nhiều đặc quyền hấp dẫn. Mỗi hành khách nhận được thẻ bay đóng dấu “chuyến bay đầu tiên – 1st flight” cùng bộ quà lưu niệm mang biểu tượng Mặt Trời của hãng. Đặc biệt, hành khách còn được phục vụ món bánh từ thương hiệu Pháp danh tiếng Eric Kayser và hành khách chặng Hà Nội – Phú Quốc còn được tặng thêm “món quà âm nhạc” đặc biệt với nghệ sĩ violin biểu diễn trực tiếp.

Sự kiện SPA cất cánh không chỉ bổ sung một thương hiệu mới với chi phí hợp lý cho thị trường hàng không Việt Nam, mà còn trực tiếp góp phần thúc đẩy du lịch, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong mùa vàng Phú Quốc và dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

SPA cũng đã công bố lộ trình phát triển đầy tham vọng. Từ đầu năm 2026, hãng sẽ mở rộng mạng bay và tăng tần suất. Đáng chú ý, cụm đường bay kết nối các thiên đường du lịch Đà Nẵng – Phú Quốc và Nha Trang – Phú Quốc sẽ được khai thác thường lệ vào tháng 3/2026.

Xa hơn, từ năm 2026, hãng dự kiến mở rộng sang các đường bay quốc tế trực tiếp từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Hồng Kông (Trung Quốc), khẳng định tầm nhìn đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không mới trong khu vực.

Việc ra mắt Sun PhuQuoc Airways diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, lượng khách qua các cảng hàng không đạt 71 triệu lượt, tăng đáng kể so với cùng kỳ; riêng các hãng nội địa vận chuyển 33,5 triệu khách, trong đó 11,2 triệu khách quốc tế và 22,3 triệu khách nội địa.