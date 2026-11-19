Hãng hàng không Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đưa ra mức thu nhập tối đa 30 triệu đồng/tháng cho tiếp viên mới và 65 triệu đồng/tháng đối với tiếp viên trưởng, cùng nhiều chính sách đào tạo và phúc lợi.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air)

Theo thông tin trên trang tuyển dụng chính thức của hãng hàng không Vietjet, doanh nghiệp đang mở rộng đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn trong năm.

Về thu nhập, tiếp viên mới có thể nhận mức tối đa 30 triệu đồng/tháng, trong khi mức dành cho tiếp viên trưởng lên tới 65 triệu đồng/tháng. Vietjet cho biết lộ trình phát triển từ tiếp viên mới lên tiếp viên trưởng có thể bắt đầu từ 12 tháng.

Bên cạnh thu nhập, hãng đưa ra chính sách vé máy bay miễn phí cho gia đình trên toàn mạng bay, cùng hơn 60 chính sách phúc lợi trong hệ sinh thái tập đoàn. Các quyền lợi được giới thiệu bao gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính, nghỉ dưỡng tại chuỗi khách sạn của tập đoàn và bảo hiểm sức khỏe trong nước, quốc tế. Đối với tiếp viên quốc tế, hãng có chính sách hỗ trợ giấy phép lao động (Working Permit).

Theo thông tin tuyển dụng, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện cơ bản về học vấn, độ tuổi, ngoại hình và ngoại ngữ.

Cụ thể, ứng viên phải tốt nghiệp THPT trở lên, trong độ tuổi 18-30. Với người đã có kinh nghiệm làm tiếp viên hàng không, độ tuổi tuyển dụng là 18-31 đối với nữ và 18-35 đối với nam.

Yêu cầu chiều cao được quy định từ 160 cm đối với nữ và 170 cm đối với nam, tính khi chân trần.

Về ngoại ngữ, ứng viên cần có khả năng giao tiếp, thuyết trình tiếng Anh tốt và sở hữu chứng chỉ TOEIC từ 500 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương. Các chứng chỉ được chấp nhận gồm IELTS 4.0, TOEFL iBT 40, TOEFL ITP 450 hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh.

Ngoài ra, ứng viên phải bảo đảm sức khỏe theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Các yêu cầu về ngoại hình gồm mắt cân đối, không cận quá 3 độ, không bị lé và màu mắt hai bên đồng đều. Ứng viên không được niềng răng tại thời điểm tham gia tuyển dụng; không sử dụng bột, thạch hoặc các hình thức trang điểm để che sẹo, hình xăm trong quá trình ứng tuyển.

Vietjet đưa ra quy trình tuyển chọn gồm 6 bước. Đầu tiên, ứng viên xuất trình căn cước công dân để kiểm tra hồ sơ và nhận số báo danh. Tiếp đó là kiểm tra ngoại hình bằng AI, đo chiều cao và chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể).

Ở các vòng tiếp theo, ứng viên tham gia thi catwalk kết hợp phỏng vấn AI, thi tài năng theo nhóm và phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển dụng.

Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, ứng viên phải tham gia và hoàn thành khóa đào tạo tiếp viên hàng không ban đầu theo hợp đồng đào tạo với Victoria Aviation Academy. Học viên được hỗ trợ địa điểm lưu trú trong toàn bộ thời gian tham gia khóa học.