Hằng Du Mục khai quảng cáo kẹo Kera nhưng không kiểm chứng chất lượng

Sáng 19/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng ( Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt - thừa nhận quá trình tham gia sản xuất, quảng cáo sản phẩm “kẹo Kera”, bị cáo chủ yếu dựa trên thông tin do bộ phận marketing và Công ty Asia Life cung cấp, không kiểm chứng lại chất lượng, thành phần hay các thông tin kỹ thuật.

Bị cáo cho biết những nội dung như “10 loại rau củ quả tươi”, “tinh chất cải bó xôi, rau má…” đều do bộ phận marketing xây dựng dựa trên thông tin nhà sản xuất đưa ra.

“Bị cáo không trực tiếp chọn kịch bản. Khi nhận được kịch bản, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn”, Hằng khai.

Bị cáo Hằng Du Mục tại phiên toà.

Về quy trình vận hành, bị cáo cho rằng các cổ đông thường họp trực tuyến, trao đổi nội dung rồi triển khai, nhưng không lập biên bản các cuộc họp. “ Đây là thiếu sót của công ty”, bị cáo nói.

Trả lời câu hỏi về việc sử dụng TikTok để bán hàng, bị cáo Hằng cho biết dùng tài khoản cá nhân Hằng Du Mục để đăng video, livestream. Quy trình chốt đơn - giao hàng - thanh toán đều do công ty thực hiện, bị cáo chỉ nhận hoa hồng theo hình thức tiếp thị liên kết.

“Tổng số hoa hồng bị cáo nhận khoảng 178 triệu đồng ”, Hằng khai.

HĐXX đặt vấn đề rằng, là Chủ tịch HĐQT nhưng bị cáo vẫn nhận hoa hồng như một KOL bình thường, trong khi lẽ ra người chịu trách nhiệm cao nhất phải là công ty. Hằng giải thích do mô hình kinh doanh sử dụng nhiều KOL, doanh thu phân bổ theo cơ chế của sàn thương mại điện tử.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo có xem kết luận giám định chất lượng sản phẩm không?” .

Bị cáo trả lời đã xem: “Nếu biết từ đầu sản phẩm không đạt chất lượng, chắc chắn bị cáo không làm. Uy tín của bị cáo gây dựng rất lâu, nên không thể đánh đổi được”.

“Bản thân bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong việc xác thực thông tin từ nhà sản xuất, dẫn đến việc đăng tải video chứa nội dung sai lệch. Đây là bài học rất sâu sắc đối với bị cáo”, bị cáo Hằng nói tiếp

Về khắc phục hậu quả, Hằng cho biết đã nộp khoảng 2,7 tỷ đồng, nhiều hơn phần nghĩa vụ của mình.

“Bị cáo mong muốn hỗ trợ các thành viên khác trong HĐQT vì có người không đủ điều kiện khắc phục. Bị cáo muốn góp phần giải quyết toàn bộ hậu quả vụ án”, bị cáo Hằng trình bày.

Cơ quan điều tra xác định trên 56.000 khách hàng đã mua sản phẩm nhưng chỉ 22 người có mặt làm việc, điều này được xem là yếu tố giảm nhẹ cho các bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX nhấn mạnh, trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ là hoàn trả tiền, mà còn là bồi thường thiệt hại sức khỏe nếu có.

Hồ sơ thể hiện, tháng 7/2024, sau khi kết nối qua mạng xã hội, Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh và trợ lý Trần Chí Tâm thống nhất thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream - bán hàng trực tuyến.

Nhóm đặt mục tiêu tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL để chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng, đồng thời mời thêm Lê Thành Công và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau tăng lên 30% cổ phần. Ngoài việc góp vốn, cô còn đảm nhiệm vai trò gương mặt đại diện, xuất hiện xuyên suốt trong hoạt động truyền thông và các sự kiện ra mắt sản phẩm.

Nhóm cổ đông phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Lê Tuấn Linh làm Giám đốc, phụ trách pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công liên hệ với các nhà sản xuất; Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên đảm nhận quay video, livestream và quảng cáo sản phẩm.

Sau thảo luận, nhóm chọn sản xuất “kẹo rau củ” - dòng sản phẩm đánh vào tâm lý ưa chuộng thực phẩm lành mạnh. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công với Asia Life, đồng thời lập hồ sơ công bố sản phẩm có tới 22 nguyên liệu, trong đó 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%. Sản phẩm được giới thiệu bằng khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy các bị cáo biết rõ Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và không thể xác định nguồn gốc thực sự của thành phần sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm nội bộ còn cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935% - thấp hơn nhiều lần so với nội dung quảng bá.

Dù vậy, nhóm vẫn thống nhất dựng kịch bản truyền thông sai sự thật. Hàng loạt video, clip quảng cáo và livestream xuất hiện trên TikTok, Facebook với hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” ở Đà Lạt, Đắk Lắk.

Các KOL mô tả kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi như cải bó xôi, chùm ngây, rau má, cần tây, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh… tạo niềm tin mạnh mẽ cho người tiêu dùng.

Từ 12/12/2024 - 16/1/2025, nhóm thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tin tưởng thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera.

Sau khi nghi ngờ chất lượng thực tế, một số người tiêu dùng tự đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định hàm lượng chất xơ chỉ đạt 1,01g/100g - hoàn toàn không đúng với thông tin nhóm cổ đông công bố. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mẫu “SuperGreens Gummies” được kết luận là hàng giả.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ: Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của Hoa hậu Thùy Tiên bán ra hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.