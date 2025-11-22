Hãng con Hyundai chơi lớn, làm siêu xe với thiết kế như copy từ Koenigsegg, tham vọng lấn sân các giải đua

Genesis vừa trình làng Magma GT Concept tại sự kiện Magma World Premiere ở Pháp, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược Luxury High Performance của hãng. Đây không chỉ là một mẫu concept đơn thuần mà còn là biểu tượng định hướng cho tương lai hiệu năng cao của Genesis trong thập kỷ tới và hé lộ tham vọng của hãng tham gia các giải đua GT.

Magma GT Concept ra mắt tại sự kiện. Ảnh: Genesis

Magma GT Concept sở hữu cấu trúc động cơ đặt giữa phía sau, mang đến tỉ lệ cân đối và vẻ ngoài mạnh mẽ như siêu xe đua. Phần đầu xe thấp, mui kéo dài về phía sau, cabin boattail thuôn gọn, kết hợp các hốc khí và canard phía trước để tối ưu khí động học. Họa tiết G Matrix trải từ cản trước ra hai bên như các cánh quạt không chỉ là dấu nhận diện thương hiệu mà còn hỗ trợ dẫn luồng khí. Phía sau, đèn hậu hai dòng kết hợp cấu trúc khí động học giúp xe giữ dáng vững chắc và hiện đại.

Luc Donckerwolke, Chủ tịch và Giám đốc Sáng tạo của Genesis, cho biết triết lý thiết kế của Magma GT Concept là hiệu năng cao nhưng không phô trương, mang đến cảm giác lái tự nhiên và kết nối mạnh mẽ với người điều khiển. Mẫu xe không nhằm thử thách kỹ năng người lái mà được tinh chỉnh để nâng cao khả năng kiểm soát, giúp họ tự tin và tận hưởng cảm giác lái.

Magma GT Concept sở hữu cấu trúc động cơ đặt giữa phía sau. Ảnh: Genesis

Magma GT Concept được xem là mẫu halo của Genesis, biểu tượng hiệu suất cao dẫn dắt tầm nhìn dài hạn của thương hiệu. Thiết kế đậm chất thể thao và khả năng vận hành hướng đến đua xe GT cho thấy Genesis không chỉ muốn khẳng định mình là hãng xe sang mà còn là thương hiệu hiệu năng cao thực thụ. Nếu che logo, có thể thấy Magma GT Concept trông giống các siêu xe của Koenigsegg.

Phiên bản thuơng mại của Magma GT Concept chưa ấn định ngày ra mắt. Ảnh: Genesis

Sự ra mắt của Magma GT Concept như một tuyên ngôn mạnh mẽ cho thấy Genesis đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi sang trọng hòa quyện với tốc độ và tinh thần đua xe được thể hiện rõ ràng trong từng chi tiết. Nếu phiên bản sản xuất được hiện thực hóa, Magma GT sẽ trở thành cánh chim đầu đàn của dòng Magma, thu hút những người yêu tốc độ, đam mê thiết kế và hiệu năng cao.