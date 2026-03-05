Hàng chục triệu người dùng VNeID cần biết rõ tính năng này

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng định danh điện tử VNeID ngày càng được hoàn thiện, tích hợp nhiều tiện ích thiết thực phục vụ người dân. Trong đó, chức năng phản ánh, tố giác tội phạm trên VNeID là kênh thông tin quan trọng, giúp người dân tham gia tích cực vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Điểm sáng giá nhất của tính năng này là sự thuận tiện và khả năng bảo vệ người dùng tối đa. Bất kể không gian hay thời gian, bạn có thể gửi thông tin tố giác mọi lúc, mọi nơi với sự cam kết bảo mật danh tính tuyệt đối từ hệ thống. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ hệ thống VNeID, cơ quan Công an sẽ lập tức tiến hành xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Việc tích cực sử dụng tính năng này không chỉ giúp dẹp bỏ cái ác mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng một xã hội kỷ cương và an toàn.
Để thực hiện việc gửi phản ánh một cách chính xác, bạn chỉ cần làm theo các thao tác sau:
-
Cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
-
Tại giao diện màn hình chính, bạn tìm và chọn vào mục "Dịch vụ khác" hoặc "Phản ánh, kiến nghị".
-
Lựa chọn đúng nội dung muốn phản ánh, tố giác tội phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật, sau đó bấm "Tạo mới yêu cầu" để bắt đầu mở hồ sơ.
-
Cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về vụ việc bao gồm thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể và đối tượng liên quan. Bạn nên đính kèm thêm hình ảnh, video hoặc tài liệu chứng cứ để tăng tính xác thực cho hồ sơ, đồng thời có thể tùy chọn gửi công khai hoặc ẩn danh theo nhu cầu bảo vệ cá nhân.
-
Kiểm tra kỹ lưỡng lại toàn bộ thông tin một lần cuối trước khi bấm gửi phản ánh đến cơ quan Công an.