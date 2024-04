Hàng chục nghìn tấn mặt hàng này từ Lào đổ bộ dù Việt Nam có sản lượng gấp 8,5 lần

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2024, nước ta đã nhập khẩu 871.741 tấn ngô với trị giá hơn 215 triệu USD, giảm 6,5% về lượng và giảm 9,1% về kim ngạch so với tháng trước đó. Giá nhập khẩu trong tháng 3 đạt 247 USD/tấn, giảm 2,8% so với tháng 2/2024.

Lũy kế trong quý 1/2024, nước ta đã nhập khẩu hơn 2,78 triệu tấn ngô với trị giá hơn 702 triệu USD, tăng mạnh 27,1% về lượng nhưng giảm 4,8% về kim ngạch. Giá bình quân đạt 252 USD/tấn, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Xét về thị trường, ngô nhập khẩu về Việt Nam đều đang có xu hướng giảm giá. Brazil tiếp tục là thị trường cung cấp ngô lớn nhất cho Việt Nam với hơn 1,9 triệu tấn, tương đương hơn 381 triệu USD, tăng mạnh 22,5% về lượng nhưng giảm 5,8% về kim ngạch. Giá nhập khẩu bình quân đạt 252 USD/tấn, giảm đến 25% so với cùng kỳ năm trước.

Arghentina là nhà cung cấp lớn thứ 2 của Việt Nam với 728.759 tấn, tương đương hơn 178 triệu USD, tăng đến 80% về lượng và tăng 31,6% về kim ngạch. Giá nhập khẩu đạt 245 USD/tấn, giảm 26%.

Đáng chú ý, một nhà cung cấp chủ chốt của Việt Nam trong nhiều năm qua cũng đang chứng kiến giá giảm – sản lượng tăng trong quý 1/2024 là láng giềng Lào. Cụ thể nước ta nhập 66.033 tấn ngô từ Lào, tương đương hơn 16,5 triệu USD, tăng 11% về lượng nhưng giảm 20,3% về kim ngạch. Giá nhập khẩu đạt bình quân 250 USD/tấn, giảm 29% và là mức giảm mạnh nhất trong số các nhà cung cấp chủ đạo cho Việt Nam.

Trong năm 2023, nước ta đã nhập khẩu từ Lào 104.970 tấn ngô với trị giá hơn 34 triệu USD, tăng mạnh 35% về lượng và tăng 19% về trị giá. Tuy nhiên chỉ chiếm tỷ trọng hơn 1% về cả lượng lẫn kim ngạch.

Đáng chú ý, sản lượng ngô của Việt Nam và Lào lại ghi nhận một sự chênh lệch lớn. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sản lượng ngô của Lào đạt 510.000 tấn trong niên vụ 2022-2023. Trung bình trong 5 năm 2018-2022, sản lượng ngô của Lào đạt 597.000 tấn. Còn đối với Việt Nam, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết năm 2022 sản lượng ngô đạt 4,41 triệu tấn, giảm 0,8% so với năm trước. Như vậy nếu so trong năm 2022, sản lượng ngô của Việt Nam gấp đến 8,5 lần so với thị trường Lào.

Việt Nam là một trong hai quốc gia có khối lượng nhập khẩu ngô tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và cũng nhà nhập khẩu ngô lớn nhất trong khu vực kể từ niên vụ 2018/19. Từ năm 2012, Việt Nam đã chuyển từ nước nhập khẩu ngô lớn thứ 19 lên vị trí thứ 5 thế giới.

Vì nguồn cung từ ngành trồng trọt trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 37% lượng nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, bởi vậy nước ta vẫn phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi.

Theo khảo sát của Statista, Việt Nam vừa nằm trong nhóm 30 quốc gia trồng ngô lớn nhất trên thế giới, vừa ở nhóm các quốc gia nhập khẩu bắp nhiều nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc, châu Âu, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ai Cập…

Tổng kết năm 2023, nước ta nhập hơn 9,7 triệu tấn ngô với trị giá hơn 2,8 tỷ USD, tăng 1,1% về lượng nhưng giảm 14,1% về trị giá so với năm 2022.