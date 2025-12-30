Theo thông tin của giới chức Nga, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga cơ bản đã kiểm soát thành công thành phố Huliaipole ở phía đông Zaporizhzhia, hiện đang tiếp tục giao tranh ở phía tây thành phố này và tiếp tục di chuyển sâu vào vùng Zaporizhzhia.

Trong khi đó, các nguồn thông tin phân tích của Kiev đã công bố danh sách các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine bảo vệ Huliaipole, bao gồm một lực lượng binh lực khá lớn.

Theo đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã tập trung bảy lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ; hai trung đoàn xung kích và một tiểu đoàn xung kích độc lập; một lữ đoàn thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia và đơn vị biên phòng Bilhorod-Dnistrovskyi tại khu vực này.

Hơn nữa, lực lượng phòng thủ ở khu vực này còn được hỗ trợ bởi Tiểu đoàn Trinh sát Độc lập 131, Lữ đoàn Pháo binh 44 và Lữ đoàn Phòng không 39. Mặc dù vậy, Quân đội Ukraine vẫn không thể giữ được thành phố Huliaipole.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện đang đối mặt với câu hỏi hóc búa về việc rút lui các đơn vị còn lại về cứ điểm nào.

Rõ ràng là quân đội Nga sẽ tiếp tục tiến công mạnh hơn sau một thời gian ngắn tái tập hợp, nên đối với Kiev, vấn đề thiết lập một tuyến phòng thủ mới đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Các nhà phân tích quân sự dự đoán rằng Quân đội Ukraine sẽ buộc phải rút lui ít nhất 15 km khỏi Huliaipole.

Rõ ràng, các đơn vị này giờ đây sẽ phải xây dựng hệ thống phòng thủ của mình ở hai bên bờ sông Verkhnyaya Tersa dọc theo các tuyến đường cao tốc T-04-08 và T-08-14 đến thành phố chiến lược Orekhov (Orikhiv).

Chỉ có động thái này mới cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraine tránh được sự chia cắt nhanh chóng trên mặt trận và làm chậm bước tiến công của quân Nga vào khu vực phòng thủ phía nam vùng Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, rõ ràng là ngay cả việc thực hiện kịch bản như vậy cũng không đảm bảo điều Quân đội Ukraine sẽ giữ được vùng này. Với việc lực lượng Nga cũng mới chiếm được thị trấn Stepnogorsk (Stepnohirsk), mặt trận rất có thể sẽ sớm tiến đến khu vực thành phố Orekhovo (Orikhiv).

Thành phố này là một trong những mục tiêu chính của quân đội Nga trên đường tiến đến thành phố thủ phủ vùng Zaporizhzhia.

Hiện tại, khoảng cách đến thành phố từ các vị trí tiền tuyến của Lực lượng vũ trang Nga ở một số khu vực không quá 18 km, nên trung tâm khu vực này không còn được coi là một vùng an ninh bảo đảm nữa và dự kiến sang đầu năm 2026, quân Nga sẽ tiến tới đánh chiếm thành phố Zaporizhzhia.