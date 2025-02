Hàng chục đối tượng dàn cảnh cướp, đánh một gia đình đi chùa đầu năm: Một người đã bị bắt

Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ, làm việc với các đối tượng có liên quan trong vụ gây rối trật tự công cộng có dấu hiệu Cướp giật tài sản và Cố ý gây thương tích xảy ra tại chùa Kim Tiên thuộc khu vực tổ 13, khóm Phú Hòa, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Vụ việc xảy ra tại chánh điện chùa Kim Tiên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h20' ngày 3/2, ông N. P. C. trú tại xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cùng gia đình gồm 10 người đến viếng chùa Kim Tiên.

Khi gia đình của ông C. đến cửa chính thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt xông vào gây thương tích và cướp sợi dây chuyền trên cổ ông C.

Lúc này, ông C. hô hoán và cùng gia đình chống trả thì bị nhóm này khoảng 10 đối tượng (có cả nam và nữ) bao vây, giải vây cho đồng bọn và gây thương tích cho 5 thành viên đi cùng trong gia đình ông C. Tại cơ quan công an, các bị hại trình báo ngoài tài sản là sợi dây chuyền loại si màu vàng của ông C. mua trên mạng xã hội trị giá 3,6 triệu đồng.

Bà N. T. X. T. đi cùng cũng bị nhóm đối tượng gây thương tích và làm mất số tiền mặt là 12 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang xác minh được 10 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ được một đối tượng trong nhóm để điều tra làm rõ. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng còn lại đến cơ quan Công an đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.