Hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn khi công an bất ngờ đột kích

Vào khoảng 12h cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng hình sự Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) phối hợp cùng Công an địa phương bất ngờ ập vào một trường gà nằm sâu trong ruộng thuộc phường Mỹ Hòa (TP Long Xuyên).

Hiện trường trường gà bị triệt phá.

Thu giữ trên 90 triệu đồng.

Phát hiện công an, các đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, do địa điểm sát phạt nằm sâu trong ruộng, chỉ có 1 đường độc đạo nên các lối thoát đã bị lực lượng Công an chốt chặn.

Các đối tượng tháo chạy bỏ lại nhiều xe máy.

Qua đó, bắt giữ 12 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan gồm: 3 con gà đá, 11 điện thoại di động, 20 cặp cựa bằng sắt, 14 xe mô tô các loại, trên 90 triệu đồng…