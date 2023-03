Hàng cấm xuất hiện ở Donbass

Tờ báo trên cho biết, đây có thể là phương tiện trinh sát Eagle I do nhà máy Mowag ở Kreuzlingen, Thụy Sĩ sản xuất. Ngày nay, nó thuộc tập đoàn General Dynamics Land Systems của Mỹ. Đặc biệt, phương tiện này có thể được nhận ra qua gương chiếu hậu và cửa phía sau.

Trang thiết bị quân sự trên đã gây chú ý trong bức ảnh của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Jose Colon - người từng tác nghiệp tại thành phố Chasov Yar của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

Trước đó, xe bọc thép này xuất hiện trong bức ảnh của hãng tin AFP từ Avdiivka. Hiện chưa rõ liệu nó có phải là cùng chiếc Eagle I hay không.

Giờ đây, chính quyền Thụy Sĩ có ý định tìm hiểu làm thế nào thiết bị trên đến được Ukraine. Vì tính trung lập, nước này được cho là không cung cấp vũ khí cho các bên tham chiến.

Ngày 10/3, Thụy Sĩ cấm Tây Ban Nha chuyển súng phòng không do Thụy Sĩ sản xuất cho Ukraine. Lý do là luật Thụy Sĩ cấm tái xuất vũ khí do họ sản xuất sang nước thứ 3.

Ngày 26/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Thụy Sĩ mất tính trung lập và ủng hộ chủ nghĩa tân phát xít ở Kiev. Lấy ví dụ về việc Thụy Sĩ rời bỏ chính sách trung lập, bà đã liệt kê một số tình tiết thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Kiev.

Cụ thể, Bern chính thức lên án chiến dịch quân sự của Nga, ủng hộ các biện pháp trừng phạt Moscow của EU, phong tỏa tài khoản của một số cá nhân và pháp nhân Liên bang Nga, đồng thời cấm cung cấp dịch vụ cho chính phủ Nga.

Trước đó, ngày 23/11/2022, Thụy Sĩ áp đặt lệnh cấm vận đối với việc cung cấp hàng hóa quân sự cho Nga và Ukraine, lý do là vì sự trung lập.

Tuy nhiên, tháng 6/2022, chính quyền Thụy Sĩ cho phép các công ty của họ cung cấp các bộ phận thiết bị quân sự cho Ukraine.

Các bộ phận này được thiết kế cho bệ phóng chống tăng và hệ thống phòng không. Bern sau đó bày tỏ sự tin tưởng rằng những nguồn cung cấp như vậy không mâu thuẫn với tính trung lập về lịch sử và pháp lý của Thụy Sĩ.

Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt được cho là để bảo vệ Donbass. Quyết định về chiến dịch này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine gia tăng pháo kích trong khu vực.